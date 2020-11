La Policía Local de Santa Cruz instruye 271 actas durante la pasada semana, más del doble de la anterior

Santa Cruz de Tenerife/ La aplicación de las nuevas medidas preventivas en Tenerife se traduce en un mayor esfuerzo policial y un récord de infracciones semanales sancionadas en el municipio. La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha instruido 271 actas de infracción a lo largo de la última semana, más del doble de la anterior. Este notable aumento es reflejo, en buena parte, de las nuevas medidas preventivas decretadas por el Gobierno de Canarias desde el pasado viernes. Los agentes santacruceros han redoblado su esfuerzo para tratar de hacer cumplir la nueva normativa que estará vigente hasta el próximo 27 de noviembre. Los principales cambios se ciñen a la reducción de horarios y aforos para los establecimientos, así como la limitación, a seis personas, de los grupos que pueden estar reunidas.



Durante el fin de semana, los agentes policiales han contado con el apoyo, a efectos de la detección de posibles incumplimientos en zonas abiertas como parques, canchas deportivas y plazas, de una veintena de integrantes de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife. Se ha constatado un notable aumento de las intervenciones asumidas por el cuerpo policial capitalino, tanto debido a concentraciones multitudinarias como a decenas de fiestas en domicilios particulares.

Tras el análisis de los datos de esta semana se concluye que casi el 40 por ciento de las actas tramitadas se originan por no usar adecuadamente la mascarilla de protección obligatoria, 108 casos. Esta casuística, que resulta muy complicado controlar en su totalidad por los policías, se constató, de manera muy significativa, entre los transeúntes por lugares tan significativos como avenida de La Constitución, entorno de la plaza de España y plaza Los Sabandeños, junto a Tomé Cano. Especialmente el fin de semana se aplicado un mayor control sobre esta norma, debido a la reincidencia detectada en algunos puntos.

En segundo lugar, las infracciones por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública también han aumentado significativamente; en concreto se intervino en 44 casos de lo que se denomina popularmente como "botellón". Los casos más llamativos se detectaron en la zona de Los Lavaderos; barrio de Las Delicias; espacio próximo al barranco de Santos y también en los alrededores del antiguo mercado del barrio de La Salud; carretera de Tahodio, y en el parque Cuchillitos de Tristán.

Respecto a concentraciones de personas fue necesario disolver distintas reuniones multitudinarias en el parque de La Granja, tanto el viernes, como el sábado e incluso el domingo. Algo similar a lo que ocurrió en la zona de las canchas deportivas de la Casa Pisaca, en el barrio de El Toscal. Los policías identificaron a muchos de los allí presentes y se sancionó a quienes se comprobó, fehacientemente, que incumplían las normas sanitarias establecidas para frenar el contagio de la COVID 19.

Otro problema de esta semana ha sido el incremento de avisos por fiestas en domicilios particulares, cuestión que el sábado supuso una treintena de denuncias ciudadanas a este respecto. Los casos más llamativos se produjeron en una casa abandonada de Las Mimosas, en la avenida Bélgica, Ifara y en garajes comunitarios de la calle Garcilaso de la Vega. Las intervenciones policiales se desarrollaron por las molestias que generaban en el vecindario y la infracción sobre el número de participantes que estaba presente en cada caso. También se levantaron 22 actas por reuniones de más de seis personas en otros entornos.

También se tuvo que actuar ante los 18 incumplimientos detectados por no respetar los nuevos horarios de cierre y las limitaciones de aforo en diversos locales del municipio. Las patrullas policiales controlaron lugares como la calle El Clavel, avenida Francisco La Roche, calle Santiago Beyro, aledaños del Parque Marítimo y calle Unamuno. También se levantaron actas por la organización o promoción de 17 actos o eventos no autorizados. Por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes se han tramitado 28 actas y por saltarse la prohibición de fumar sin mantener la distancia de seguridad establecida hubo tres casos.

782 llamadas a la Policía Local el fin de semana

Por último, se debe reseñar el notable incremento de requerimientos hechos por la ciudadanía a través del teléfono 092 de la Policía Local, que ha sumado 782 llamadas entre el pasado viernes y sábado. Concretamente, el viernes terminó con 402 comunicaciones a este cuerpo policial y el sábado se alcanzaron las 380 llamadas.

