La Policía Local de Santa Cruz propone la remisión a la Fiscalía de los datos de diez "negacionistas"

Santa Cruz de Tenerife/ Los agentes intervinieron, el pasado sábado en la calle del Castillo, ante una manifestación contraria a las medidas preventivas contra el contagio de la COVID 19. La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife intervino, durante la tarde del pasado sábado, ante una manifestación de una decena de personas que se mostraban contrarias al respeto de la normativa preventiva para frenar el contagio de la COVID 19. Esta protesta se produjo en la céntrica calle del Castillo de la capital tinerfeña y, además de tramitar las oportunas actas de infracción por no usar adecuadamente la mascarilla y otras por desobediencia, también se ha emitido un informe dirigido a la Fiscalía para que realice los trámites necesarios ante este comportamiento que puede suponer un riesgo para la salud pública.



La concejala delegada de Seguridad Ciudadana y Vial del Ayuntamiento santacrucero, Evelyn Alonso, al respecto manifestó "ya hemos pasado de la fase de información a la fase sancionadora, es inaceptable que en estos momentos se incite a no cumplir las medidas sanitarias, poniendo en peligro la salud de todos". También recordó que "estamos en semáforo rojo y nuestros comercios están haciendo un esfuerzo enorme por no cerrar y pasar esta pandemia, sigo pidiendo la responsabilidad personal para salir lo antes posible de esta pesadilla".

Una patrulla policial detectó esta manifestación no autorizada, en la que participaban unas diez personas deambulando por la citada calle portando pancartas contra las medidas extraordinarias de prevención y contención frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID 19. Los policías constataron la importante presencia de ciudadanos en esa vía que si se atenían a las recomendaciones sanitarias y, ante las provocaciones de este grupo, decidieron apartar e identificar a estas diez personas. En todo momento, los manifestantes mantuvieron una evidente actitud de rebeldía e incumplimiento del uso obligatorio de las mascarillas, por lo que fueron identificados y sancionados.

La Policía Local viene haciendo referencia a un aumento de este tipo de comportamientos en las últimas semanas, así como las burlas y actitud desafiante de estos manifestantes. Muchos ciudadanos reaccionaron ante estas provocaciones y se produjeron momentos de mucha tensión verbal, insultos y recriminaciones. Para eludir la acción policial los manifestantes esgrimieron certificados médicos de dudosa autenticidad, pero sin que los agentes pudieran determinar, fehacientemente, que se tratara de un caso de falsedad documental.

