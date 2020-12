El balance de actas instruidas por la Policía Local de Santa Cruz asciende a 212 en la última semana

Santa Cruz de Tenerife/ Más de la mitad fueron por no hacer uso de la mascarilla y por incumplimiento de toque de queda, y se desmantelaron 19 "botellones" en el municipio. La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha instruido 212 actas de infracción a lo largo de la última semana, de las que 87 casos se derivan de la no utilización de las mascarillas obligatorias y 29 por incumplimiento del toque de queda. Los miembros de este cuerpo policial siguen esforzándose en hacer cumplir las normas preventivas establecidas por las diferentes administraciones para frenar el contagio de la COVID-19.



En el apartado del uso de mascarillas se ha intervenido tanto en espacios públicos como privados, en locales, parques y plazas. En los 29 casos por incumplimiento del toque de queda, 7 se registraron el 25 de diciembre, y 19 durante el fin de semana.

Asimismo, hay que resaltar que, entre el 21 y el 27 de diciembre, no se han registrado casos por incumplimiento de cierre y sólo uno por reuniones de más del número de personas permitidas. Mientras que se produjeron 7 propuestas de sanción por fumar sin mantener la distancia de seguridad y 6 casos de incumplimientos de aforo, en los dos últimos día de la pasada semana.

Debe destacarse, además, un caso por organización y promoción de eventos no autorizados, debido a las actuales restricciones que hay en la isla de Tenerife decretadas por el Gobierno de Canarias.

A este respecto, la concejala delegada de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento santacrucero, Evelyn Alonso, destacó que "seguimos haciendo recorridos policiales para que se cumplan los cierres de espacios públicos, con la finalidad de evitar aglomeraciones de personas en las que es más probable no cumplir con la normativa actual".

Evelyn Alonso recordó que "insistimos en que esta pandemia únicamente puede pararse con la responsabilidad individual, ya que aunque nuestra Policía Local hace todo lo que puede y más, no será suficiente si no existe la colaboración de la ciudadanía, que mayoritariamente sí cumple con las medidas decretadas".

La edil insistió en que "está en manos de todos y cada uno de nosotros lograr que en estas fechas podamos mantener un equilibrio que garantice la salud de las personas y un cierto nivel de actividad económica, sentando las bases para una futura recuperación".

Otro foco de trabajo policial sigue siendo el control y la erradicación de los denominados "botellones", particular en el que se desmantelaron 19 casos, de los cuales 10 se produjeron el sábado. También se ha mantenido la vigilancia en las zonas abiertas como parques y plazas, determinadas por las instrucciones municipales sobre horarios, cierre y condiciones de uso en cada una de ellos.

Además de esas intervenciones, también se tramitaron otras actas por desobediencia y faltas de respeto a los agentes de la autoridad, que suman 6 en toda la semana. En cuanto a las actas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes se levantaron 31 propuestas de sanción.

