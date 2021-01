Los tres primeros días del año se saldan con 134 actas por diferentes incumplimientos en Santa Cruz

Santa Cruz de Tenerife/ La Policía Local instruye un total de 214 actas entre el 28 de diciembre y el 3 de enero, la mayoría de ellas por no hacer uso de la mascarilla e incumplimiento del toque de queda. La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha instruido 214 actas de infracción a lo largo de la última semana, de las que 134 tuvieron lugar en los tres primeros días del año 2020 por 80 en los últimos cuatro del 2020, siendo la mayoría por no hacer uso de la mascarilla e incumplimiento del toque de queda nocturno.



En los 3 primeros días del año, se levantaron hasta 53 actas como consecuencia de no hacer uso de la mascarilla, lo que supone un destacado aumento con respecto a los últimos cuatro días del 2020, en los que la Policía Local tuvo que intervenir hasta en 25 ocasiones.

Del 1 al 3 de enero, 18 fueron por incumplimiento del toque de queda nocturno, de los que la mayoría, 14, se concentraron en el segundo día del año.

Además de esas intervenciones, entre el 1 y el 3 de enero, también se tramitaron 3 actas por incumplimientos de aforos permitidos, 1 de eventos no autorizados y 2 actas por fumar en lugares prohibidos. Por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, sumaron 21 propuestas. También hay que destacar las 12 registradas por desobediencia y falta de respeto a las autoridades. Mientras que por "botellón" sólo 3 casos en la vía pública.

En cuanto a las actas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes se tramitaron 21 propuestas. También hay que destacar las 12 registradas por desobediencia y falta de respeto a las autoridades. Mientras que por "botellón" sólo se registraron 3 casos en la vía pública entre el 1 y el 3 de enero.

Del 28 al 31 de diciembre, la Policía Local de Santa Cruz tuvo que intervenir en 15 casos por incumplimientos de toque de queda nocturno y 9 por "botellón", así como un total de 9 por reuniones de más de las personas permitidas y 7 por infringir los límites de aforo.

También se registraron 3 casos por incumplimiento de distancia de seguridad en locales, como consecuencia de las actuales restricciones que hay en la isla de Tenerife decretadas por el Gobierno de Canarias.

Los casos de desobediencia a los agentes de la autoridad o falta de respeto a sus indicaciones sumaron 3 incidentes, así como otros 3 por tenencia de drogas.

Tras este recuento de la última semana del 2020 y los primeros días del 2021, la concejala delegada de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento, Evelyn Alonso, destacó que "estamos multiplicando los servicios policiales, la cantidad de agentes en las calles, pero insistimos en que esta pandemia únicamente puede pararse con la responsabilidad individual de cada persona, nuestra Policía Local hace todo lo que puede y más, pero tenemos que colaborar".

Por último, Evelyn Alonso añadió que "es preocupante que a día de hoy se sigan poniendo sanciones por no usar la mascarilla, es algo que tenemos que tener asumido. El cumplimento de las medidas sanitarias, de manera individual, es la mejor protección para todos".

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)