La Guardia Civil denuncia a 24 personas y 3 locales en La Oliva por incumplimiento de las medidas de prevención frente al Covid-19

Con la principal misión de garantizar las referidas medidas, el dispositivo se centró en la zona de ocio y establecimiento públicos de la localidad de Corralejo.

En el transcurso del dispositivo se denunciaron a un total de 24 personas por no portar o no utilizar debidamente la mascarilla en la vía pública. Por otro lado, se ha propuesto para sanción a 3 establecimientos hosteleros por la comisión de diferentes infracciones por incumplimiento de las medidas sanitarias, tales como no respetar el número de comensales permitidos por mesa, superior al permitido, además de por no garantizar la distancia de seguridad entre mesas, fijado en 2 metros.