Santa Cruz de Tenerife/ La Policía Local ha detectado muchas infracciones entre conductores y ocupantes de vehículos que circulan durante las franjas horarias restringidas. Los integrantes de las Unidades Operativas y de la Unipol de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han levantado, en la última semana, un total de 158 actas de infracción por diversos incumplimientos de las normativas sanitarias vigentes hasta el momento. En este período llama la atención que el 32 por ciento de dichas sanciones obedecen a la falta de respeto al horario establecido por el denominado toque de queda, un porcentaje que se traduce en un total de 52 actas por dicho motivo.



En diferentes controles y labores de patrullaje, los policías locales han constatado un incremento en el número de personas que circulan en sus vehículos después de los horarios establecidos. En muchos de estos casos se aúnan otras infracciones como no hacer uso de la mascarilla en el interior de los vehículos cuando esas personas no son convivientes e incluso una pareja trató de eludir la acción policial siendo interceptado su vehículo poco después en la subida a la Cuesta Piedra. Dentro de la colaboración entre cuerpos policiales también se han realizado diversos Dispositivos Estáticos de Control (DEC) junto a la Policía Nacional.

La concejala responsable de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento santacrucero, Evelyn Alonso, destacó que "a la vista del balance de esta última semana, si constatamos que han disminuido las infracciones en materia de locales y establecimientos abiertos al público, al fin y al cabo, necesitamos de su colaboración para poder hacer cumplir las normas a parte de la ciudadanía y si es necesario recurrir a la Policía Local tienen todo nuestro apoyo".

Alonso se congratuló de la flexibilización de la normativa tras pasar la isla de Tenerife a la fase dos, semáforo amarillo, en cuanto a los niveles de riesgo decretados por el Gobierno de Canarias. "Llevamos un mes muy duro de limitaciones que, además, ha coincidido en una época muy complicada, ahora tenemos que cuidar, proteger y seguir rebajando los niveles de contagio de la COVID 19 en nuestra tierra y para eso apelamos a la responsabilidad de todos", finalizó.

Del análisis de los datos policiales también se desgrana que se impusieron 28 actas por no usar la mascarilla, dándose situaciones como la de una mujer que se negaba a utilizarla en el interior de una guagua de transporte público, lo que hizo necesaria la intervención policial. Las fiestas en domicilios ha sido otra de las constantes, aunque su número ha decrecido en los últimos días, quizás la más llamativa se produjo en una vivienda próxima a la avenida La Salle, donde 5 personas fueron sorprendidas a las 01:30 horas del pasado martes. En total se atendieron 11 casos de este tipo de situaciones por parte de la Policía Local.

En cuanto a locales también se tramitaron 11 actas por incumplir los aforos permitidos, el horario de cierre o las medidas preventivas en dichos establecimientos. Por último, se hicieron nueve intervenciones por la práctica del "botellón" en las vías públicas del municipio, destacando la reiteración y cantidad de personas interceptadas, a lo largo de varios días, en los pasos inferiores al viario del barranco Santos, donde la Policía Local ha tenido que reiterar presencia casi cada noche. Una docena de actas se concentran en ese punto por este motivo; cinco más se interpusieron en el parque de Las Mesas.

Debido a la posesión y tenencia de sustancias estupefacientes durante esta semana se han registrado 25 actas por esta cuestión en diferentes intervenciones policiales, también se ha reducido el número de incidentes catalogados como falta de respeto o desobediencia a los agentes de la Policía Local.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)