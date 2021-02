Arona levanta casi 40 actas por incumplimiento de las medidas contra la Covid-19 durante el primer fin de semana de Carnaval

De esta forma, de las 39 actas, algo más de la mitad, 20, fueron por incumplir las condiciones del toque de queda, que fue adelantado por el Gobierno de Canarias a las 22.00 horas. En cuanto al resto, 11 fueron por no usar debidamente la mascarilla y otras 8 por la realización de botellones. No se registró ninguna acta pro la celebración de fiestas de carácter ilegal.Con estos datos, desde la declaración del estado de alarma, en marzo de 2020, en Arona se han levantado un total de 1869 actas por incumplir las medidas de contención.La gran mayoría de ellas, 1027, lo han sido por no utilizar la mascarilla o hacer uso incorrecto de esta. Otras 294 por incumplimiento del toque de queda, mientras que el consumo en locales sin respetar los aforos y otras medidas establecidas fueron 316. A estas actas hay que sumar 221 por cuestiones de convivencia y reuniones ilegales en la vía pública y 11 por fumar sin guardar las medidas correspondientes.

Francisco Marichal: "El objetivo es la seguridad sanitaria de los vecinos"

El concejal del área de Seguridad del Ayuntamiento de Arona, Francisco Marichal, ha recordado que "los despliegues especiales que realiza la Policía Local suponen, ante todo, un importante esfuerzo por parte de los agentes, que están haciendo una gran labor, empezando por el trabajo del subcomisario jefe, David Oliva".

Marichal ha subrayado que "las actas levantadas tienen un único fin y es el de garantizar la seguridad sanitaria de la población, evitando contagios, tanto de aquellas personas que incumplen la normativa como de las que se ven expuestas por las primeras. De ahí –ha agregado- que es importante concienciar a vecinos y visitantes que la acción de la Policía Local solo busca el bien común de la ciudadanía".