La Guardia Civil investiga a 21 Autoescuelas y 38 personas por fraudes en los cursos para la obtención del permiso de conducción

En el transcurso de la investigación, desarrollada entre los años 2019 y 2020, también se pudo detectar una autoescuela en Fuerteventura que expedía, sin cumplir los requisitos legales, certificados que acreditan para la conducción de vehículos de transporte de materias peligrosas, siendo investigados por estos hechos el titular y la directora del centro.

Inicio de la investigación.

La investigación comenzó a mediados del año 2018, al tenerse informaciones en la Guardia Civil que indicaban que de forma significativa, alumnos matriculados en algunas autoescuelas para realizar el curso progresivo para la obtención del permiso de conducción de la clase "A", el cual habilita a conducir motocicletas de más de 125 cc sin límite de potencia, obtenían el citado carnet sin realizar o completar las actividades formativas, siéndoles expedido el Certificado de aptitud de forma fraudulenta.

Los efectivos de la Guardia Civil, en el marco de las misiones que tienen encomendadas como Equipo de Investigación del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil y de apoyo a la Jefatura Central de Tráfico y sus Órganos Periféricos, eran conocedores de que en los últimos años el índice de siniestros viales de motocicletas con resultado grave se ha venido incrementando, tanto en valores absolutos como en proporción al total de siniestros, según se desprende de los informes del Observatorio Nacional de Seguridad vial. De entre los factores que pueden influir en este aumento, no se puede descartar la falta conocimientos, mentalización y destreza en el manejo de los vehículos de dos ruedas por parte de los conductores implicados.

Por otra parte, la Jefatura de Tráfico había puesto en conocimiento de los agentes el escrito presentado por el responsable de una autoescuela, dando cuenta de distintas irregularidades detectadas personalmente en la forma de impartir los cursos por parte de otros centros, lo que redundaba en la mala calidad de la formación y en la mala imagen proyectada sobre el sector de la formación vial en general.

Investigación e imputación

Con estas premisas y contando con la colaboración de los responsables de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas, los agentes iniciaron un seguimiento del desarrollo de los cursos programados por las distintas autoescuelas en las islas de esta provincia, recopilando datos de asistencia de los alumnos matriculados y documentación gráfica de la actividad desarrollada. El análisis de esta información reveló que en numerosas ocasiones los alumnos no acudían al centro de aprendizaje, o lo hacían por tiempo inferior al programado. Del mismo modo, se comprobó que las prácticas de destreza en circuito cerrado o el manejo de motocicletas en vías abiertas al tráfico en general, no se realizaban o se llevaban a cabo de forma muy superficial y sin ajustarse al programa establecido.

En el curso de las investigaciones que incluyeron a un gran número de centros de formación vial, se detectó uno de ellos radicado en Fuerteventura, el cual venía impartiendo desde el año 2017 cursos para obtener el certificado que habilita para la conducción de vehículos de transporte de materias peligrosas mediante personal docente no titulado, expidiendo las certificaciones bajo el nombre y la firma de profesores si titulados pero que no pertenecían al centro, suplantando su identidad. Se detectaron un total de 14 certificados expedidos en estas circunstancias sin conocimiento de los afectados, que podrían ver revocada la autorización obtenida. El titular y la directora de la autoescuela fueron investigados por estos hechos y esa parte de la investigación recayó en los Juzgados de Instrucción de Puerto del Rosario.

Una vez en poder de esta información, la Guardia Civil llamó a declarar a las personas implicadas, como supuestos autores del delito de falsedad de documentos oficiales y de certificados.

Posibles Penas

Art. 392 CP El Delito de falsedad en documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación tipificado en el art 390 del CP, cuando es cometido por particulares, tiene prevista la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis meses a doce meses.