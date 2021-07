La Guardia Civil inmoviliza fertilizantes, biocidas, productos fitosanitarios y otros productos químicos en una nave industrial en Telde

A lo largo de la investigación policial que se inició en marzo de 2020, la Guardia Civil pudo constatar que las instalaciones dedicadas a tal actividad no contaba con la correspondiente autorización aunicipal, así como, de la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias, por lo que se procedió a la inmovilización de un total de 837.460 kilos de fertilizantes, destacando un total de 63.272 kilos de Nitrato Amónico, 1.465 kilos de Biocidas, 59.080 kilos de productos fitosanitario. También se detectó que algunos de los productos tenían el registro cancelado por el Ministerio de Agricultura tras haber sobrepasado la fecha límite autorizada para su venta de 95 kilos en total de Cobreline triple, Plenum 500wg, Pugil, Bravo 705C, y Promex y 61.741 kilos de químicos peligrosos de los que destacan Ácido nítrico, Ácido sulfúrico, Ácido fosfórico.

En las mismas instalaciones también se pudo hallar un depósito de combustible que podía aumentar el riesgo de explosión en caso de darse una reacción por la mezcla de químicos.

Entre las diferentes irregularidades se constató que los trabajadores no poseían los elementos de seguridad mínimos requeridos para la actividad, como podían ser los equipos de protección individual o las duchas lavaojos obligatorias para la manipulación de los citados productos, así como la formación imprescindible para utilizarlos.

Por su parte, Intervención de Armas realizó las actuaciones encaminadas a verificar y controlar, el nitrato amónico existente en la instalación, así como las medidas de seguridad de su almacenamiento, tratamiento, manipulación y venta.

A lo largo de la Inspección se detectaron infracciones, en lo que respecta al campo de las medidas de seguridad de obligado cumplimiento por parte de la empresa responsable, lo que pudieran ser incumplimientos de los requisitos exigidos, para el almacenamiento de esta sustancia. Las infracciones administrativas, fueron denunciadas ante la autoridad.

Tras requerir conforme a la legislación, los certificados de no detonabilidad, del nitrato amónico, para acreditar el grado explosivo y si la sustancia tenía riesgo de explosión se aportó certificados, con resultado negativo a explosión, por lo que al no existir peligrosidad extrema, no se interviene la sustancia.

Es de suma importancia destacar, que lo que va a determinar que se tengan que cumplir todas o en su caso, algunas de las disposiciones normativas, va a ser el contenido en nitrógeno que presente el nitrato amónico utilizado, que pudiera considerarlo de grado explosivo. Requisitos que se deben cumplir según cada caso y certificado por laboratorio.

Las diligencias policiales han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Telde.