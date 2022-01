Un afectado de carácter moderado y cuatro asistencias leves, tras el incendio de una vivienda en Gran Canaria

Varón, cuya edad se desconoce, con traumatismo en región inguinal de carácter leve, atendido in situMujer, cuya edad se desconoce, atendida in situ por inhalación de humo leveMujer, cuya edad se desconoce, con crisis de ansiedad leve, atendida in situMujer, cuya edad se desconoce, con crisis de ansiedad leve, atendida in situServicios activados por el CECOES 1-1-2:

Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria

Servicio de Urgencias Canario (SUC): dos ambulancias de soporte vital básico

Policía Local

Policía Nacional

Observaciones:

A las 07:40 horas, hora arriba indicada, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se informaba de un incendio en la segunda planta de un edificio de cuatro alturas en la dirección mencionada anteriormente.

El 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

Bomberos extinguieron las llamas que afectaron a una vivienda situada en la segunda planta y a la zona de escaleras.

El personal del SUC asistió a cinco afectados, de los cuales uno fue trasladado a un centro hospitalario y los otros cuatro, con lesiones de caracter leve, no precisaron asistencia hospitalaria.

Servicios policiales aseguraron la zona, facilitaron el acceso de los recursos de emergencias e instruyeron las diligencias correspondientes.