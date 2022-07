Torres: "Confiamos en que la extinción del incendio de Tenerife mejore este viernes, pero sigue activo y hay que ser cautelosos"

El presidente advirtió de que ha de primar la máxima cautela porque puede haber imprevistos, cambios de viento y aún no está controlado, por lo que hay que actuar con la misma intensidad y coordinación administrativa que desde que surge el fuego.

Ángel Víctor Torres insistió en que la jornada de hoy "es fundamental" y que se espera dar mejores noticias en la comparecencia de esta noche e hizo un llamamiento a la concienciación y al respeto a las normas en toda Canarias porque las temperaturas subirán desde este domingo y se mantiene la alerta por riesgo de incendios forestales.

El jefe del Ejecutivo felicitó a los operarios que, "junto a las fuerzas del orden, han hecho un magnífico trabajo esta noche".

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, puso en valor la utilización de los drones con cámaras térmicas para detectar los puntos calientes que han ayudado a localizar los puntos más complicados durante la noche y garantizar la seguridad de los profesionales que trabajan sobre el terreno.

Por su parte, la jefa de servicio de Protección Civil, Montserrat Román explicó que durante la noche la mayor parte de los recursos de extinción trabajaron sobre el flanco derecho del incendio, que ha evolucionado hacia la zona descendente de Los Campeches, tal y como estaba previsto por el cambio de régimen de brisas.

La superficie afectada ronda las 500 hectáreas, con un perímetro de 11 kilómetros, y afecta a tres municipios: Los Realejos, San Juan de la Rambla y La Guancha. Por el momento no se han realizado nuevas evacuaciones de Protección Civil y no está previsto que el incendio llegue a zonas pobladas.

Alrededor de 170 efectivos terrestres forman parte del dispositivo de extinción del incendio, que estarán apoyados por el operativo de seguridad, sanitario y logística hasta superar los 250 profesionales. Además, con la primera luz del día han comenzado a intervenir los medios aéreos, 10 en total, uno de ellos en labores de coordinación, que atacarán las llamas realizando descargas en los puntos que más preocupan.

Está previsto que las condiciones meteorológicas mejoren esta noche, con una bajada de las temperaturas y un aumento de la humedad relativa.

Al respecto, el director técnico de extinción del Cabildo de Tenerife, Pedro Martínez, señaló que los dos puntos más importantes a primera hora de la mañana son la cabeza del flanco derecho, que se encontraba muy activa y en la que se han concentrado el mayor número de medios haciendo quemas de ensanches apoyados en pistas y la parte alta del Barranco de San Juan, entre los municipios de Los Realejos y San Juan de La Rambla, donde no se puede actuar con medios terrestres por la orografía. En este segundo punto es donde se concentrarán las descargas de los medios aéreos pesados en el día de hoy para enfriar y poder actuar con medios terrestres en esa zona.