La Guardia Civil destruyó más de 4000 armas depositadas en las Intervenciones de Armas y Explosivos de Las Palmas

Gran Canaria/ La Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Las Palmas, procedió en el mes de septiembre a la destrucción (reducción a chatarra), de más de 4000 armas, que se encontraban depositadas en las Intervenciones de Armas y Explosivos de la provincia de Las Palmas. Las armas fueron trasladadas hasta una empresa siderúrgica, donde a través del proceso de fundición, quedaron reducidas a chatarra. Entre las destruidas, destacan por ser las de mayor número, las escopetas, aunque también había rifles, carabinas, pistolas, revólveres, armas de aire comprimido, fusiles de pesca submarina, armas blancas, armas de alarma y señales y de otros tipos.



Se trata de armas depositadas por diferentes motivos; las de propiedad particular cuyos propietarios han solicitado su destrucción, aquellas cuya destrucción ha sido decretada por la Autoridad judicial o administrativa, las depositadas a disposición de particulares, una vez transcurrido el plazo máximo de depósito, así como las que no fueron adjudicadas en la subasta de armas realizada el pasado mes de noviembre, las incluidas como prohibidas por carecer de marcas, números o punzones y otros motivos.

Esta destrucción se enmarca en el Plan Integral de Control de Armas de Fuego (PICAF), para dar cumplimiento a la legislación nacional y la Directiva de Las Naciones Unidas, sobre las armas.

Con este plan de control, se pretende prevenir el tráfico ilegal de armas de fuego, la no recuperación de las inutilizadas, la no transformación de las armas de alarma y señales, además de aquellas de aire o gas comprimido en armas de fuego, e incluso la fabricación artesanal de ingenios capaces de disparar cartuchería real.