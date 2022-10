La Guardia Civil esclareció un delito de maltrato animal en la isla de Gran Canaria

Gran Canaria/ La Patrulla del SEPRONA de Vecindario, investigó el pasado 6 de octubre a dos personas, por un delito continuado de maltrato animal y/o abandono animal, al tener dos perros en un domicilio privado en estado precario, presentando extrema delgadez severa, en el municipio de Ingenio.

La investigación la inició el SEPRONA fruto de la colaboración ciudadana, que puso en conocimiento de la Guardia Civil unas imágenes de un perro en pésimas

condiciones físicas en la azotea de una vivienda en la localidad del Carrizal, que motivó la inspección de los agentes.



El SEPRONA acude a la dirección aportada y verifica que el can se encuentra en el domicilio gracias a la colaboración de un ciudadano, que pudo elevar a una

altura de 4 metros a los Agentes de la Guardia Civil con una grúa, para constatar que el animal se encontraba en el domicilio y verificando in-situ el estado de

desnutrición del can, no teniendo agua y ni comida, ni lugar donde resguardarse.

Cabe mencionar que el animal se encontraba solo en la vivienda y al peligrar la vida del mismo, los Agentes de la Guardia Civil acceden al interior acompañado

de los servicios municipales de recogida de animales domésticos.

Además, en el interior de la vivienda se encontraba a otro animal atado con una cadena corta, sin alimentos y en estado de delgadez extrema.

Por ello, se procede a la incautación de ambos canes y son trasladados por los servicios municipales al veterinario con el que tiene convenio el Ayuntamiento de Ingenio, para que efectúen una evaluación clínica y tratamientos oportunos a los dos canes, comprobando que uno de los animales posee chip asociado a una persona diferente a la que reside en el domicilio y el otro perro carece de chip.

Cabe destacar que el informe veterinario constata que los animales presentan desnutrición severa, cuerpos extraños en el interior del estómago al ingerir objetos de su entorno como piedras al carecer de alimentos, y que si los agentes no hubiesen actuado con la celeridad necesaria, los animales hubiesen fallecido

en el lugar encontrado.

Por estos hechos se procedió a la investigación dos personas, como presuntos autores de un delito maltrato animal y/o abandono animal, siendo las Diligencias

puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Telde.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)