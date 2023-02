La Guardia Civil esclarece una estafa de más de 3.000 euros en la isla de Fuerteventura

Ocurrencia de los hechos

La Guardia Civil tuvo conocimiento a raíz de una denuncia presentada el pasado mes de julio por un hombre en dependencias de la Guardia Civil de Puerto del Rosario, en la cual denunciaba estar inscrito en una lista de morosos con diferentes entidades de crédito, al haber dos créditos contratados a su nombre y de los cuales el perjudicado desconocía su existencia al no haber contratado ninguno de ellos, ascendiendo la deuda actual con intereses a más de 3.500 euros

Pesquisas e identificación

El Equipo@ de la isla de Fuerteventura en el ejercicio de sus funciones específicas en materia de Ciberdelincuencia, recabó todos los datos sobre los hechos ocurridos, consiguiendo identificar a dos de los supuestos autores de los hechos, encontrándose uno de ellos actualmente en paradero desconocido y el otro en la Provincia de Barcelona, siendo citado e investigado en dicha provincia por tales hechos por el Equipo@ Barcelona.

Consejos de seguridad. ¿Cómo evitar este tipo de estafas?

• Utilizar contraseñas robustas que contengan mayúsculas, números y símbolos y no compartirlas con nadie.

• Evitar introducir datos personales o realizar transacciones en páginas no seguras, es decir, aquellas cuyas URL no empiecen por 'https'.

• Comprobar que se conoce a los contactos y seguidores antes de agregarlos a redes sociales, ya que en dichas plataformas se suele compartir información personal que podría ser utilizada para la suplantación de identidad.

• No introducir datos personales o bancarios en ningún servicio online si se está conectado a una red Wi-Fi pública.

• Evitar introducir el nombre de usuario y la contraseña en enlaces extraños o sospechosos que vengan incluidos en correos electrónicos o SMS.

• No proporcionar información personal en encuestas online o telefónicas.

• Tener especial cuidado con los documentos que contengan una firma personal o huella digital.

• No introducir los datos de pago en sitios web que puedan resultar sospechosos.

• Utilizar un sistema de autenticación en dos pasos.

Estas son algunas señales habituales que podrían indicar que ha sido víctima de un robo de identidad:

• Transacciones bancarias no autorizadas que no recuerda haber hecho

• Notificaciones de inicio de sesión sospechosas en sus cuentas (correo electrónico, redes sociales, bancos)

• Facturas recibidas de artículos que no ha comprado

• Llamadas de cobradores de deudas de cuentas que no ha abierto

• Facturas que faltan o ausencia de mensajes de correo electrónico que normalmente sí recibe

• Facturas médicas de servicios que no ha recibido

• Denegación de solicitudes de préstamos

• Una notificación de declaraciones de la renta duplicadas

• Ayudas sociales rechazadas porque se ha alcanzado el límite.