El incendio avanza por la zona norte de Tenerife y el humo complica las labores de extinción de los medios aéreos

Esta situación del incendio ha obligado a evacuar con carácter preventivo al tratarse de zonas de interfaz, próxima a viviendas, nuevas zonas de la parte alta en los municipios de La Orotava, La Matanza, La Victoria, El Sauzal, Santa Úrsula y Los Realejos, que se calcula en 4.000 personas que se sumarían a las 4.500 de ayer. Al respecto, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, anunció que por el momento no hay que lamentar afectación en infraestructuras y agradeció la máxima colaboración de Protección Civil, fuerza y cuerpos de seguridad, así como el comportamiento de la población por entender que nos enfrentamos a una situación excepcional, donde la prioridad siempre será proteger la vida de las personas.Los técnicos han explicado que el fuego está fuera de capacidad de extinción y se comporta como un incendio de sexta generación, con escasa visibilidad por el intenso humo por fenómeno convectivo, que ha complicado mucho la intervención de los medios aéreos.Aunque se ha consolidado parte del perímetro, preocupan los frentes de Güímar al sobrepasar el Pico de Cho Marcial, la zona de Santa Úrsula al ser muy escarpada y no permitir ataque directo, y el frente norte que es el que ha avanzado de forma más agresiva.La parte norte cambió el viento a componente sureste con intensidad alta en las cumbres, que planteó un escenario comprometido para la seguridad de los intervinientes. Además, el paveseo generó nuevos focos alejados del frente y los medios tuvieron que retirarse para proteger esa zona.Los 265 efectivos terrestres están destacados en todo el perímetro y se cuenta con 19 medios aéreos, aunque el humo impide actuar en varias zonas sin riesgo. El personal está trabajando muy duramente y a pesar de las características no han dejado de intervenir. También se espera la incorporación de 36 efectivos de brigadas forestales del Ministerio.Hoy llegarán dos nuevos hidroaviones y mañana otro avión de carga en tierra y serían 22 los medios aéreos del dispositivo del Plan INFOCA. En este sentido, desde que comenzó el incendio se han realizado 1.773 descargas, que supone un total de 2,7 millones de litros de agua.En cuanto a la calidad del aire, los valores de la calidad del aire en Arafo y Los Realejos han sido desfavorable, por lo que se reitera la necesidad de mantener las medidas de autoprotección sanitarias ante la presencia del humoSe pide a la población de los municipios de La Orotava, Santa Úrsula y Los Realejos llevar a cabo una limpieza de al menos 15 metros alrededor de las viviendas, retiren del exterior las bombonas y, en el caso de tener que ser evacuados, cierran puertas y ventanas para que no haya oxígeno en el interiorHoy se ha producido una incidencia en el suministro eléctrico en La Orotava en zona ya evacuada que afecta a 1.126 abonados. Esta actuación ya estaba planificada con ENDESA en caso necesario para evitar mayor afectación.Últimas zonas evacuadas y albergues habilitadosGüímar: Las Dehesas, Los Pelados, Las Coloradas

Observatorio Meteorológico e Instituto Astrofísico de Canarias

Pabellón municipal de El Chorrillo-San Isidro (camino candelaria, El Rosario).

La Orotava: TF -21 -TF -326 hasta el término de Los Realejos (Caserío Hoya Farrais incluido). Carretera TF -21 de Cueva los Pinos sentido ascendente hasta p.k.7.7, subida por atajo El Sauce hasta contactar con TF -21 p.k.10.400. Continuamos ascendiendo TF -21 hasta Chasna, seguida por TF -326 hasta Caserío Hoya de Farrais.

Pabellón de La Perdoma en el municipio de La Orotava.

La Matanza: San Antonio (desde carretera San Cristóbal hacia el monte) y La Resbala (desde carretera San Cristóbal hacia el monte).

Pabellón municipal complejo deportivo La Matanza.

La Victoria: Desde el barrio de La Resbala hasta el barrio de La Vera hacia el monte, siendo el límite inferior la calle San Juan desde la Resbala hasta La Vera por la calle Los Laureles.

Pabellón municipal de Deportes calle Añate

El Sauzal: Desde Las Baboseras hasta Ravelo alto hacia el monte, siendo el límite inferior calle San Cristóbal con calle real Orotava.

Las personas evacuadas se pueden dirigir a La Pirámide en el casco urbano de El Sauzal en la zona del mercado.

Santa Úrsula: Desde vera del Barranco (pino alto) hasta Tosca de Ana María hacia el monte siendo el límite inferior las calles de Aino alto, Guanches, El Cantillo, Cuesta Perera, Fuente Gonzalo , Tosca Barrios , Morra Los Sauces , La Rana y Tosca de Ana María

Terrero de Lucha de Santa Úrsula.

Los Realejos: Desde Caserío Hoya de Farrais hasta Los Placeres hacia el monte, con límite inferior la carretera TF326 desde el km 6 al km 2,2, límite oeste Camino Los Placeres y limite este, Camino Tres Pinos Las Rosas

Casa del Emprendedor en el polígono industrial de La Gañanía.