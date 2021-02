Canarias/ En la reunión con Fabienne Keller y Juan Fernando López Aguilar, el presidente trasladó que Canarias no comparte los criterios del nuevo pacto de asilo y migración.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha mantenido en la mañana de este miércoles una reunión con la ponente en el Parlamento Europeo del Reglamento de Dublín y del Reglamento de Procedimiento de Asilo en el nuevo Marco Europeo sobre Migración y Asilo, Fabienne Keller, y con el eurodiputado y presidente de Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, Juan Fernando López, en la que han analizado la situación de Canarias ante la migración.

En la reunión, el presidente trasladó que Canarias no comparte los criterios del nuevo pacto europeo de asilo y migración porque "da la responsabilidad fundamentalmente a los países frontera, y Europa tiene que dar ejemplo de corresponsabilidad con respecto al fenómeno migratorio", subrayó.

En este sentido, Keller aseguró que la solidaridad es insuficiente y que esa cuestión es precisamente uno de los principales desafíos del nuevo pacto de asilo y migración, en particular en "aquellos países sin sensibilidad a este asunto porque no tienen frontera exterior vulnerable y sometida a la presión migratoria. El punto de partida de la Comisión debe ser mejorado", aseguró.

El presidente avanzó que la reunión de hoy forma parte de un conjunto de iniciativas que ha acordado el Gobierno regional entre las que se incluye su comparecencia este viernes día 19 en la Comisión de Insularidad del Senado. "Hablaré de los graves problemas sociales y económicos que tiene Canarias, fruto de la crisis sanitaria a la que creo que se está respondiendo con buenos datos en el control de la pandemia, pero que provoca un quebranto objetivo en nuestra economía, y a ello se le añade el fenómeno migratorio, que colmará gran parte de mi intervención", detalló.

Además, recordó que el día 1 de marzo comparecerá en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. "Mi discurso será semejante. Reclamaré como lo he hecho hoy la corresponsabilidad en todo lo que significa el fenómeno migratorio", avanzó.

El jefe del Ejecutivo recordó que Canarias tuvo un importante repunte en el año 2020, con un incremento en la llegada de inmigrantes cercano al 1.000 por 100 frente a años anteriores, con la llegada de casi 25.000 personas a las islas, donde ahora mismo permanecen alrededor de 10.500. "Esto significa que hay un número que ya no está en Canarias, que han transitado de manera reglada, que han sido derivados, y un porcentaje pequeño ha sido deportado y por tanto no vienen a quedarse en Canarias, que no puede ser el punto y final de su salida de África buscando una vida mejor", agregó.

En cuanto a la competencia del Gobierno de Canarias con los menores no acompañados, resaltó el trabajo hecho con otras comunidades autónomas que se han prestado para su traslado. Agradeció la respuesta que han dado Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Aragón, Valencia o Navarra, que han respondido para un total de 120 personas menores frente a las 2.600 que hay actualmente en las Islas. "Lo estamos haciendo de la mejor manera posible, poniendo importantes recursos económicos, pero en el Senado apelaré también a la corresponsabilidad del resto de territorios españoles", ahondó.

López Aguilar aseguró que Canarias es el punto más caliente de la ruta migratoria hacia la Unión Europa y aseguró que es fundamental el testimonio del presidente regional en la Comisión LIBE el próximo 1 de marzo "reclamando solidaridad vinculante y responsabilidad compartida, mandatos incumplidos del derecho europeo", resaltó.