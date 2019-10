La Asociación Abeque insta a Turismo de Tenerife a la retirada del título de "Empresa Sostenible" al campo de golf Buenavista del Norte

La asociación Abeque (Asociación para la conservación del Patrimonio natural y cultural del Parque Rural de Teno) insta al área de Turismo del Cabildo de Tenerife a la retirada del título de "Sostenibilidad"otorgado recientemente a la empresa Buenavista Golf, debido a la mala gestión que lleva a cabo con las especies exóticas invasoras.La asociación ecologista Abeque, federada en Ben Magec- Ecologistas en Acción, denuncia la falta de compromiso medioambiental mostrado por parte de los gestores del campo de golf de forma continuada en el tiempo. Abeque afirma que desde el 2014 ha tratado, en reiteradas ocasiones, de que esta empresa controle las especies exóticas invasoras que se localizan en el interior de su recinto. Sin embargo, las actuaciones por parte de la empresa han sido siempre escasas e insuficientes.El campo de Buenavista Golf se encuentra a escasos 1300 metros del Parque Rural de Teno, lugar donde se encuentra el área más importante para la flora amenazada de todo el país. Teniendo en cuenta que las especies exóticas invasoras son el principal factor de amenaza, el esfuerzo que se está haciendo en la zona para su control es intenso y continuado en el tiempo. Tanto es así que a día de hoy podemos decir que, gracias al trabajo coordinado entre administración –con una importante inversión económica- y voluntariado, toda la zona de la Isla Baja más próxima a los límites del espacio natural protegido están bajo control, siendo el campo de golf la única "isla de especies invasoras de la zona". Y es que cuatro de las especies invasoras más peligrosas y dañinas que se desarrollan en las islas Canarias como son el rabo de gato, la lantana, la caña y el plumero de la pampa, no solo crecen sin control dentro de los límites del campo, sino que la gestión de esta infraestructura ayuda a su proliferación mediante el riego incontrolado de estas plantas. Este hecho supone una grave amenaza para la biodiversidad autóctona de la zona, al estar propagándose sus semillas fuera de los límites del complejo, haciendo aún más ardua la batalla que se está llevando a cabo para el control de estas invasoras por parte del voluntariado y la propia administración.En el año 2014, tras reunión de miembros de Abeque con el director del campo de golf y tras conseguir un compromiso por su parte para el control de las exóticas que se localizan dentro de las instalaciones, la ONG realizó, de forma altruista, una formación teórico-práctica para formar al personal de estas instalaciones sobre el protocolo de actuación en el control del rabo de gato (Pennisetum setaceum) y otras especies exóticas. No solo la asociación Abeque, sino el propio Ayuntamiento de Buenavista del Norte y la Oficina de Gestión del Parque Rural de Teno, del Cabildo de Tenerife, han insistido a Buenavista Golf, año tras año, en la necesidad del control de estas especies, tal y como esta misma empresa refleja dentro de sus objetivos de política integrada de calidad y medio ambiente. Sin embargo, a día de hoy la actuación sobre estas especies ha sido escasa e insuficiente, siendo las instalaciones del campo de golf de Buenavista del Norte las que sirven como foco de expansión para estas especies invasoras.Para Abeque, la desidia de la empresa demuestra una falta clara y evidente de preocupación por la conservación del medioambiente, alejándose así de los méritos que cualquier empresa debería reunir para ser considerada "empresa sostenible". Por ello, el título otorgado a esta empresa por el área de Turismo del Cabildo de Tenerife–de no ser anulado- perdería cualquier credibilidad de cara al futuro.Por todo ello, la asociación Abeque ha solicitado formalmente la anulación del título de empresa sostenible para Buenavista Golf y seguirá presionando a las administraciones competentes para que la problemática existente, relacionada con las especies invasoras en el campo de golf, se solucione lo antes posible y de una manera eficaz.

Asociación Abeque