La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife visita varias agrupaciones del carnaval en Ofra y en la calle de La Noria

Santa Cruz de Tenerife/ Patricia Hernández, junto al edil de Fiestas, Andrés Martín, y la concejala de Juventud y Deportes, Elena Mateo, celebró una nueva jornada de reencuentro con la Unión Artística El Cabo, la Afilarmónica Ni Fú Ni Fá, la Masa Coral Tinerfeña y las murgas Mas que Locas y Los Chinchosos.

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, junto al concejal de Fiestas, Andrés Martín, llevaron a cabo en la noche de ayer, lunes 20 de enero, una nueva ronda de visitas a distintas agrupaciones del carnaval, en este caso de la Calle de La Noria y de Ofra.



La jornada comenzó visitando a la Unión Artística El Cabo que recibió a la alcaldesa interpretando un trabajado tema con el que esperan sorprender en el Concurso de Rondallas el próximo 16 de febrero en el Auditorio de Tenerife.

Patricia Hernández les agradeció su "entrega y esfuerzo que hacen que nuestro carnaval se complete", y les deseó mucha suerte, desatando el aplauso de todos los presentes. En ese momento, el director musical invitó a la regidora municipal a que dirigiera durante unos minutos ella misma a la orquesta y coro, creándose un ambiente muy divertido y de humor.

A continuación los miembros de la corporación se trasladaron hasta el local de la Afilarmónica Ni Fú Ni Fa, donde el ambiente pícaro reinó durante la decena de temas que interpretaron. Como ya es tradición, tanto Patricia Hernández como Andrés Martín y Elena Mateo fueron invitados por la murga a subir a la tarima y cantar a una sola voz su entrañable pasacalle.

No obstante, el momento más memorable fue con la regidora municipal fue invitada a tocar el bombo de la Afilarmónica y no se lo pensó dos veces, algo que entusiasmó a los componentes de la Fu-Fa que empezaron a aplaudir y a inmortalizar el instante con fotografías.

Tras esta visita llegó el turno de acudir a la magnífica sede de la Masa Coral Tinerfeña que recibió a la alcaldesa con agradecimiento, puesto que se encuentran en plena celebración de su 90 aniversario, algo que Patricia Hernández valoró con "orgullo y agradecimiento de parte de todos los chicharreros y chicharreras".

Finalmente la alcaldesa y los dos concejales se trasladaron hasta Ofra, concretamente hasta el capitalino barrio de Juan XXIII donde se encontraban en pleno ensayo las componentes de la murga Mas Que Locas. Además del pasacalle y de la despedida, las murgueras ofrecieron un tema a la alcaldesa cargado de sentimientos y emoción en el que llevan trabajando mucho tiempo y que finalmente este año será conocido por el gran público.

Patricia Hernández les felicitó por el trabajo que vienen haciendo para recuperar una agrupación que vivía horas bajas y que se ha convertido en un conjunto sólido y con grandes aspiraciones dentro del carnaval chicharrero.

La jornada terminó cerca de la medianoche en el local en el que ensaya la murga Los Chinchosos en Las Delicias. Debido a las altas horas de la noche los componentes ya se encontraban recogiendo cuando llegaron la alcaldesa y los demás miembros del gobierno municipal, pero "hay muchas ganas de cantar" como dijo su director musical, así que además de su pasacalle y su despedida los miembros de la murga se animaron y también cantaron un tema lleno de ritmo y buen humor.

Los componentes agradecieron personalmente a Patricia Hernández su apoyo y que los visitara, recordándoles que al menos en los 6 años anteriores no habían recibido la visita del primer edil, aunque también le advirtieron de que sería la protagonista de alguna de sus rimas en este carnaval y probablemente en muchos de los que vendrán.