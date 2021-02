Santa Cruz de Tenerife/ El programa con las 10 murgas finalistas se emitirá en Televisión Canaria el próximo 5 de marzo a las 21:30 horas. El plazo de votación finalizará este jueves a las 23:59 horas. El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, abre el plazo de votación popular que definirá a las 10 murgas que participarán en el programa La Canción del Siglo. Un total de 21 murgas se han presentado con un tema seleccionado en las diferentes fases o finales de las últimas décadas, así las partituras más veteranas las presentan Bambones y Chinchosos con Escuelita Murguera y Toribio el Viento, respectivamente, ambas del año 2003.



Las votaciones para elegir a las finalistas se realizarán exclusivamente a través de la página web carnavaldetenerife.com, y al mismo tiempo en la misma página, y en el canal de Youtube "Carnaval de Santa Cruz de Tenerife", se podrán visualizar los vídeos con las diferentes actuaciones sometidas a sufragio. El plazo de votación finalizará este jueves a las 23:59 horas.

Para el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello "se trata de un formato adaptado a las medidas de contención sanitarias vigentes que, sin embargo, nos permitirá rescatar nuestros temas murgueros preferidos". "Se mantendrá una mecánica similar a la de los concursos, ya que se podrá votar desde el lunes hasta el jueves, conociéndose el viernes los 10 temas finalistas", añadió el edil.

Cabello reconoció que "pese a conocer de antemano el tema que cada murga presenta, no le restará ni un ápice de emoción ya que, esta edición, está llamada a redescubrir nuestro carnaval a través de la nostalgia y muchas anécdotas que se irán desvelando en los diferentes programas previstos".

El próximo viernes, día 26 de febrero, a las 21:00 horas, se darán a conocer las 10 murgas finalistas a través de las redes sociales del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.

La Canción del Siglo es un programa dirigido por Enrique Camacho y presentado por Alexis Hernández y Laura Afonso, se emitirá en Televisión Canaria, el próximo 5 de marzo a las 21:30 desde el plató del Recinto Ferial.

Bajo un formato adaptado a las medidas sanitarias vigentes, el espectáculo estará salpicado de entrevistas y anécdotas con las murgas participantes; emitiéndose el vídeo con la actuación elegida por cada una para que el público, a través de voto en directo, dictamine el mejor tema murguero de las últimas décadas.

Las murgas participantes, los temas y año de presentación son los siguientes:

Bambones (2003) Escuelita murguera.

Chinchosos (2003) Toribio el Viento.

Triqui Traques (2006) Las Posesas.

Ni Pico Ni Corto (2008) O me das un besito o te borro el Messenger.

Marchilongas (2011) Santa Cruz, enfermo terminal.

Trapaseros (2012) Nacio pa' matar en misión de paz.

Triquikonas (2013) Las Quinquiañeras

Diablos Locos (2014) The Fasnia ¿Ande estás?

La Traviata (2015) El Quiosquero

Burlonas (2017) Letra de Números.

Mamelucos (2018) Canción de Ida y Vuelta.

Tras con Tras (2018) Canción tuiteada.

Los Arremangados (2018) SOS Mensaje en una Botella.

Zeta Zetas (2019) Un croma hecho realidad.

Tiralenguas (2019) Detrás de la Barrera.

Los Trabachones (2020) Buscando nuestro propio estilo.

MásQLocas (2020) MásQLocas se transforma en su voz.

Klandestinas (2020) Sanidad Humanizada.

Diabólicas (2020) Diabólicas Challenge

Ni muchas ni pocas (2020) Siempre Juntas, Siempre Unidas a Luchar.

Desatadas (2020) Los Súper héroes de carne y hueso.

