Más del 50 por ciento de los proyectos audiovisuales que apoya el Gobierno son de temática canaria

Prueba del gran potencial que existe actualmente en el sector del cine canario es la cantidad de propuestas que concurrieron a ambas convocatorias, un total de 197 proyectos valorados en más de 58 millones de euros. La cantidad solicitada al Gobierno ascendía a más de doce millones y medio de euros. De ellos, 41 han recibido subvención, 57 no han sido subvencionados por agotamiento del crédito, y quedaron fueron desestimados por no alcanzar la puntuación mínima, desistidos o excluidos por no cumplir alguno de los requisitos o defectos en la documentación.

La selección en ambos casos ha estado a cargo de un comité de expertos con probada trayectoria nacional e internacional, atendiendo así a la demanda histórica del sector, quienes han aportado también sugerencias a las bases que han regido en las convocatorias a través de las asociaciones profesionales.

Teniendo en cuenta que la normativa europea exige que las ayudas públicas a proyectos audiovisuales no superen el 50 por ciento de la inversión total (excepto en los casos previstos en la ley como obra difícil), uno de los criterios que aplica el comité a la hora de valorar las propuestas es la viabilidad financiera del proyecto, incluyendo su capacidad para recabar fondos de otras fuentes públicas y privadas, indispensables para sacarlos adelante. El comité valora también la calidad creativa de cada proyecto, en aspectos concretos como la propuesta visual, los recursos narrativos, la calidad de los diálogos o la estructura del argumento.

Estos procesos se llevan además con la máxima transparencia, al hacerse público en la plataforma correspondiente cada uno de los pasos que se van acometiendo, con sus respectivos plazos de alegaciones.

De los 41 proyectos subvencionados, 14 son de la categoría de Desarrollo, mientras que 12 corresponden a Producción de largometrajes cinematográficos y series para televisión, y 15 son cortometrajes.

Temática canaria y dirección isleña

De estos proyectos, 23 desarrollan temática canaria, estando 36 dirigidos o codirigidos por realizadores canarios, cumpliendo uno de los objetivos de estas bases de poner en valor el colectivo de creadores audiovisuales canarios, armonizándolo con las políticas europeas de apoyo a la coproducción, promovidas a través del programa MEDIA del que el gobierno de Canarias es patrono desde el pasado año.

Los proyectos subvencionados se encuentran en diferentes fases de desarrollo y producción, algo previsto en la concesión que tiene carácter plurianual. Algunos proyectos han comenzado su rodaje, como el documental "Benito Pérez Buñuel", dirigido por el canario Luis Roca, que anunció recientemente su rodaje en Las Palmas de Gran Canaria, o el largometraje de ficción en coproducción con Francia "Hombres de Leche", dirigido por el canario David Pantaleón, que centra su historia en Fuerteventura, isla donde ya completo el rodaje.

Entre los proyectos en desarrollo se encuentran historias de todos los géneros, incluyendo un drama deportivo como "La Lucha", en torno al empeño de una luchadora por crear una escuela infantil de lucha canaria femenina; el drama histórico "Bajo Risco", con la trata de esclavos en Lanzarote en el siglo XVII, el documental "El Exterior", sobre las investigaciones de científicos de la Agencia Espacial Europea en Lanzarote, o el drama "Matar Cangrejos", una historia con protagonistas infantiles ambientada en Tenerife en los años 90, o el cortometraje "La Elegida", adaptación de una leyenda guanche en una historia de dibujos animados.

También se dan entre los proyectos subvencionados historias ambientadas en mundos imaginarios, como los proyectos de animación "Increditales" o "Shark Academy", la ciencia ficción con los cortos "En la orilla" o "Gliese", y la mirada canaria sobre temas globales como "Refugiadas climáticas", del canario David Baute