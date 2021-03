La figura de la mujer, protagonista de la agenda cultural de Santa Cruz del fin de semana

"Con voz propia: mujeres cuerpo a cuerpo" hace un repaso histórico de la representación de la feminidad en el cómic desde 1910 hasta el año 2020. Entre las artistas se encuentran pesos pesados de la ilustración española como Ana Penyas, primera mujer en ganar el Premio Nacional del Cómic, Emma Ríos, Premio Eisner 2020, o Sonia Pulido, Premio Nacional de Ilustración 2020. Tampoco podían faltar figuras tan importantes como la de la ya fallecida Purita Campos, que nos dejó un legado con Esther y su mundo, y la propia Vila, que además de comisariar la exposición, es una de las autoras de cómic más importantes de España.

La mujer es protagonista este mes de marzo y en su segundo fin de semana se deja notar también en el Espacio La Granja, donde comenzó el ciclo Creadoras del Presente, basado en cine y hecho por mujeres donde el amor, la vida, el humor, la política y la muerte ocupan un lugar preeminente en las proyecciones. La cinta alemana "Toni Erdmann" dio le pistoletazo de salida a este ciclo, que se extenderá hasta final de mes.

Siguiendo con el séptimo arte, Espacio La Granja y Equipo Para continúan con sus ciclos dedicados, por un lado al cine negro con "Retorno al Pasado" (La Granja jueves 11, 19:00), y la trilogía "Tres Colores". Hoy jueves, "Blanco", en Equipo Para a las 20:30.

"Retorno al pasado" clausurará el ciclo dedicado a James M. Cain. Considerada una de las piezas clave del cine negro; una oportunidad imprescindible de disfrutarla en la gran pantalla.

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta desde el viernes 12 hasta el domingo 14, a las 19:00 horas, "De nuevo otra vez", una película de Romina Paula. Este trabajo, Mejor film latinoamericano en el Festival de Cine de San Sebastián, es el debut en la dirección de la escritora, dramaturga y actriz Romina Paula. Emisión en versión original en castellano. Apta para todos los públicos.

Mañana viernes y sábado, la obra de Samuel Becket "Esperando a Godot", subirá a las tablas del Teatro Guimerá con Pepe Viyuela a la cabeza del reparto. Un clásico del siglo XX que su autor definió como "horriblemente cómica". A las 20:00 horas se abrirá el telón para disfrutar de esta comedia donde el humor, la poesía y la ternura invadirán el escenario.

La oferta teatral de la ciudad es cada vez más amplia, y espacios culturales como L´Incanto, Regia Comedy y La nave de la Tribu no paran de programar obras para todos los perfiles y gustos. Repitiendo con gran éxito, "Mujeres Infieles" sigue su andadura en L´Incanto (viernes, 20:00). La magia y el humor se darán cita en Regia el viernes a las 20:00 horas con "Mago si, tonto no, con Mago Malbert". "Sistema Amantísimo" es la propuesta para el sábado a las 20:00, de La nave de la Tribu. Es la primera obra del ciclo dedicado a la mujer, escrita y dirigida por Pilar López Gómez.

Los más pequeños también disfrutarán del teatro con las propuestas de Teatro Victoria y "Natutilus. 2000' leguas de viaje submarino", adaptación de la clásica obra de Julio Verne, con un toque actual y ecologista. Lo que hubiese contado el autor a día de hoy. Sábado a las 17:30 y domingo a las 12:00 horas. Y "Peter Pan", el sábado a las 16:00 horas en L´Incanto.

La música electrónica y la cumbia se fusionan en el nuevo repertorio de Catacumbia. Ecléctico concierto con adaptaciones de música clásica y cumbia que podremos disfrutar en Equipo Para viernes y sábado a las 20:30 horas.

Que la vida es una tragicomedia, nadie lo pone en duda, pero que la manera de enfocar esa tragicomedia depende de nosotros, es un axioma. Con este punto de partida nos lo contará con su particular visión "La Espantapájaros", la 'influencer' melodramática. El Regia Comedy será el escenario de su, sin duda diferente, cabaret (sábado 13, 20:00 horas).

Por último, el Museo de Bellas Artes, sumándose a las iniciativas que se desarrollan en el mes de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, ha organizado un variado programa de actividades que lleva por título genérico "Inspiradas", que se desarrollará entre los días 11 y 25.

La programación incluirá la presentación del libro de Felipe Hodgson "Crónica gráfica diaria del confinamiento", que tendrá lugar a las 19:00 horas; la exposición "Cuaderno de quejas" (12 de marzo) o el concierto del grupo musical "Sherezade" (13 de marzo), formado este último por las violinistas Itahisa Darias y Chaxiraxi González y la violonchelista Yurena Darias, quienes han sabido seguir una línea elegante y singular en cada una de sus presentaciones.

En su actuación del próximo sábado, que lleva por título "Entre dos orillas", acercarán la música culta europea y latinoamericana al público, creando puentes entre ambas y dando como resultado un crisol de melodías que resuenan en nuestra cultura.

Par conocer toda la agenda, incorporar los actos a tu móvil en el calendario y compartirlo, no dejes de visitar la última hora en www.elcorazondetenerife.com/agenda.