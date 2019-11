Las luces y la magia llegarán a todos los rincones de Santa Cruz de Tenerife durante estas Navidades

Santa Cruz de Tenerife/ La alcaldesa de la capital tinerfeña informa de que se han duplicado las bombillas LED para llevarlas hasta el mayor número posible de barrios, además de que se ha ideado un completo programa festivo en el que destaca un tobogán de seis metros de altura en el que toda la familia puede deslizarse en trineo neumático. La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha presentado en rueda de prensa la programación que el Consistorio ha previsto para estas navidades, así como otras importantes novedades, como es el caso del alumbrado.



Patricia Hernandez, que estuvo acompañada por el concejal de Servicios Públicos y Bienestar Comunitario, José Ángel Martín, y por el edil de Fiestas, Andrés Martín, detalló que este año los esfuerzos en iluminación se han centrado en los barrios en los que no llegaba la luz en años pasado, anunciando un despliegue de 4 millones de bombillas LED, es decir, 2,5 millones de bombillas más que el año pasado.

Además, comentó que la escasa iluminación navideña de los barrios era una de las principales demandas de los vecinos y vecinas, y no se trata solo de una cuestión de luces, sino de "sentimiento de pertenencia" a la ciudad y que se acaben los "desequilibrios", relatando que "no ha habido un barrio que haya recorrido en el último año sin que me preguntaran por si habría o no alumbrado de navidad".

La regidora municipal señaló que el nuevo equipo de gobierno trabaja para que todos los chicharreros y chicharreras se sientan de Santa Cruz y puedan tener cerca de sus casas la luz y la magia de la Navidad".

En concreto, este año las calles iluminadas pasan de 105 a 187 y las farolas, de 450 a 1.135, a lo que se añaden nuevos elementos de suelo para aquellos lugares en los que no es posible colocar elementos aéreos

"Queremos que Santa Cruz brille por los cuatro costados", dijo la primera edila antes de anunciar que el encendido navideño se realizará el jueves a las 7 de la tarde en la plaza del Príncipe, donde se desarrollará todo un gran acto que tocará las emociones y abrirá la puerta de par en par a la Navidad.

Bajo el lema "La ciudad donde la Navidad se comparte", la alcaldesa detalló alguna de las más de 130 actividades recogidas en el programa de fiestas distribuidos entre las plazas del Príncipe y de España.

Así, en la primera habrá conciertos relevantes como el de Los Fregolinos, la Unión Artística El Cabo y la banda Militar, pero también se celebrará la primera Feria del Vino y el Jamón que hemos denominado "Uvas y Bellotas", así como la Feria del Vino del Consejo regulador de la Denominación de Origen Tacoronte Acentejo y un Winter Fest.

Mientras que en la plaza de La Candelaria tendrá lugar el concierto denominado "Hakuna Matata" que ofrecerán los Jóvenes Cantadores, a lo que días más tarde se sumará un hecho histórico: por primera vez 21 agrupaciones musicales se unirán para cantar a una sola voz el villancico Lo Divino bajo la batuta de Don Israel.

A todo ello se sumará la fiesta de Fin de Año en el que el rock tendrá un papel destacado, además de las orquestas y los disc jockeys.

UN TOBOGÁN GIGANTE

Y, como no, el tradicional mercadillo, al que se sumará otros dos (uno gastronómico y otro de navidad) así como la esperadísima Cabalgata de Reyes, el recibimiento de los Sus Majestades de Oriente en el estadio y la adoración del niño.

La alcaldesa también quiso hacer una referencia a la gran cita del "Navilunio", que tendrá lugar el sábado 28 de diciembre y que promete ser un éxito comercial y de diversión, si bien el Ayuntamiento dará más detalles al respecto en las próximas semanas.

Hernández también se refirió a una novedad que este año hará las delicias de todos los que se acerquen hasta la Alameda del Duque de Santa Elena, donde ya se está instalando un tobogán de más seis metros de altura, único en Canarias, desde el que personas de todas las edades podrán tirarse en trineo neumático.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Jose Ángel Martín ha indicado que el Ayuntamiento ha realizado "un gran esfuerzo para hacer frente al compromiso de mejorar la iluminación navideña en los barrios, sin renunciar a la zona centro que es la puerta de entrada comercial a la ciudad", poniendo como ejemplo que en la zona de Anaga había solo cinco calles iluminadas y este año habrá 19.

Para finalizar el acto, el concejal de Fiestas, Andrés Martin, confirmó que se mantiene el acto de llegada de los Reyes al estadio y la cabalgata sin bien avanzó "importantes novedades que podremos ir dando a conocer poco a poco".

No obstante, aclaró que la venta de entradas para el espectáculo de los Reyes Magos en el Estadio Heliodoro Rodríguez López se mantiene igual, con venta directa en las instalaciones y en los cinco distritos de la ciudad, puesto que el sistema informático no permite otra posibilidad.

En total, se pondrán a la venta unas 18.000 entradas al precio de dos euros, cuya recaudación se entregará a una quincena de ONG que realizan proyectos de infancia.

