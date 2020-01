El Alcalde presentó la Campaña del Almendro en Flor Santiago del Teide 2020

Así pues, en dicha presentación, que se celebró en el Patio Central del consistorio, comparecieron ante los medios allí presentes el Alcalde del municipio, Emilio Navarro, el concejal de Cultura, Sergio Mendoza, la concejal de Comercio, Krysten Martín, así como la concejal de Turismo, Luz Goretti Gorrín; los cuales coincidieron en la enorme riqueza paisajística así como en los innumerables beneficios socioeconómicos que emanan de los almendros en el municipio.En este sentido, para el Alcalde del municipio, Emilio Navarro, "desde las distintas áreas del Ayuntamiento hemos querido aunar todos nuestros esfuerzos para dar forma a toda una programación que viene siendo más completa cada año y a través de la cual hemos utilizados los recursos naturales de los que disponemos en Santiago del Teide para generar empleo y, por consiguiente, un incremento del bienestar de nuestros/as vecinos/as".

PROGRAMA DE ACTOS

Respecto a la programación que constituye esta nueva edición de la Campaña del Almendro en Flor 2020, ésta dará comienzo el sábado, 25 de enero, y lo hará con el desarrollo de la Ruta Larga -con una duración de 5 horas y dificultad alta- así como con la Ruta Corta -con una duración de 4 horas y dificultad media-; destacando que desde las 09:00 hrs. hasta las 17:00 hrs., la Plaza Pública de Santiago del Teide contará con un mercadillo agro-artesanal y, posteriormente, con la actuación musical de Fran Baraja y la Parranda Blues Band.

Asimismo, cabe destacar que será a partir de las 12:00 hrs. cuando en el Hotel La Casona del Patio se desarrolle el Taller de Repostería con Almendras, que llevará a cabo el prestigio chef del Restaurante Aqua, Lucas Maes, y que requiere de inscripción previa.

No será hasta el domingo, 26 de enero, cuando la mencionada plaza pública acoja, desde las 09:00 hrs. hasta las 17:30 hrs., un mercadillo agro-artesanal, si bien a partir de las 16:00 hrs. los allí reunidos podrán disfrutar de la actuación musical de la Fanfarria de Santiago del Teide.

Del mismo modo, el sábado, 1 de febrero, tendrá lugar la Ruta Familiar Almendros en Flor, destacando que la Plaza Pública de Santiago del Teide contará desde las 09:00 hrs. hasta las 17:30 hrs. con un mercadillo agro-artesanal, si bien a partir de las 12:00 hrs. tendrá lugar el Taller "Bombón La Pasada. Almendra, requesón y miel", que desarrollará la Quesería La Pasada y que requiere de inscripción previa. Asimismo, no será hasta las 16:00 hrs. cuando tenga lugar la actuación musical de Güicho y la Banda.

El domingo 2 de febrero, por su parte, desde las 09:00 hrs. hasta las 17:30 hrs., la mencionada plaza pública contará con un mercadillo agro-artesanal, si bien será a partir de las 16:00 hrs. cuando tenga lugar la actuación musical de la Orquesta Maraury. Del mismo modo, cabe destacar que el Grupo Montañero de Tenerife organizará la Ruta los Amendros en Flor, debiendo inscribirte previamente a través de los teléfonos 922 619 023 y/o 619 813 384.

En cuanto al viernes, 7 de febrero, el IES Tamaimo desarrollará la I edición de la Iniciación al Trail Almendros en Flor, que se desarrollará a partir de las 11:00 hrs. con salida desde el mismo centro educativo y que contará con una distancia de 4,5 Km; si bien es cierto que el 2º TASOT IES Alcalá desarrollará el proyecto "Diviértete entre almendros".

Si atendemos al sábado, 8 de febrero, se desarrollará la Ruta Almendros en Flor Sin Barreras, destacando que desde las 09:00 hrs. hasta las 18:00 hrs. tendrá lugar un mercadillo agro-artesanal en la plaza pública así como una exhibición de coctelería "a la Almendra", que dará comienzo a partir de las 12:00 hrs y, finalmente, la actuación musical del Grupo A Contratiempo.

En cuanto al domingo, 9 de febrero, desde las 09:00 hrs. hasta las 17:30 hrs. la plaza pública contará de nuevo con un mercadillo agro-artesanal, si bien es cierto que no será hasta las 16:00 hrs. cuando de comienzo la actuación musical de la Tuna de Económicas.

Respecto al sábado, 15 de febrero, se llevará a cabo la Ruta Almendros en Flor "Lovers", mientras que desde las 09:00 hrs. hasta las 17:00 hrs. se desarrollará el mercadillo agro-artesanal en la Plaza Pública de Santiago del Teide y, a partir de las 16:00 hrs., podremos disfrutar de la actuación del grupo "Renassencia".

Finalmente, el domingo, 16 de febrero, desde las 09:00 hrs. hasta las 17:30 hrs., la plaza pública de Santiago del Teide contará con un mercadillo agro-artesanal; destacando que a partir de las 16:00 hrs. podremos disfrutar de la actuación musical del Tío Franklin.

Todo/a aquel/lla que desee obtener una mayor información podrá recabarla a través del área de Cultura del Ayuntamiento, al teléfono 922 86 31 27, ext. 234, si bien el que desee participar en los talleres deberá contactar con el área de Desarrollo Local, a través del teléfono 922 83 93 18 y/o 922 83 93 10 o a través del email Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , así como enviando un mensaje por Whatssap a través del teléfono 608 67 10 28.