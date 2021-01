El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas (OAFAR), ha diseñado un programa especial de actos para celebrar la llegada a la capital de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Una jornada que será atípica, ya que no contará ni con el espectáculo de Recibimiento en el estadio Heliodoro Rodríguez López, ni con la multitudinaria Cabalgata que recorría el centro de la ciudad, siguiendo las medidas marcadas por las autoridades sanitarias.El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, acompañado por el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, presentaron los detalles de la programación prevista para mañana, martes 5, que comenzará a las 17:30 horas, con la retransmisión a través de la Televisión Autonómica de "La fábrica de los sueños", una producción audiovisual creada ex profeso para el recibimiento de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente."Este año los niños y niñas de Santa Cruz no merecen carbón porque han hecho un gran esfuerzo, ya que han estado a la altura de sus familias en esta pandemia que estamos sufriendo. Por lo tanto, este año no debe haber carbón y así se lo hemos hecho llegar a los Reyes Magos", destacó el alcalde.Bermúdez quiso hacer especial énfasis "en recomendar que las familias disfruten de estas comitivas reales desde sus casas y así cumplir con las medidas sanitarias para evitar contagios. Lo que sí podemos adelantar es que pasarán por las principales calles de los cinco distritos".

"La fábrica de los sueños" comienza con la preocupación de una niña ante el cierre de muchas ciudades del mundo y la posibilidad de que los Reyes Magos no puedan venir este año a traer sus regalos. Sin embargo, su sabio abuelo intentará disipar las dudas de la pequeña contándole la historia de las fábricas de juguetes Babayán, a través de la cual demostrará a su nieta que la Magia existe y que con ella todo es posible.

Un producción audiovisual donde los niños y niñas del municipio tendrán un papel fundamental, ya que con su ayuda se conseguirá que los Reyes Magos lleguen a Santa Cruz de Tenerife en el tradicional helicóptero y puedan recibir la llave mágica de la ciudad para poder entregar sus regalos la noche más mágica del año. La entrega la hará el alcalde de la ciudad, acompañado del concejal de Fiestas.

Una vez finalizado el especial en la Televisión Canaria, Sus Majestades presidirán sus comitivas reales, acompañados de sus respectivos cortejos, de igual manera que el resto de municipios de Tenerife bajo la autorización de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

El concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, aprovechó la ocasión para agradecer "la participación de tres helicópteros del Batallón de Maniobra Bhelma VI para este año y el de los grupos coreográficos del Carnaval, ya que este año no podemos contar con ellos, pero estoy convencido que pronto volveremos a disfrutar de sus bailes".

Acto de las comitivas reales

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente recorrerán todos los cinco distritos que conforman el municipio, en cuatro comitivas reales que circularán aproximadamente tres horas. Tras su llegada en el tradicional helicóptero a la ciudad, y después de haber recibido la llave mágica que abre las casas de todos los niños y niñas, iniciarán sus comitivas reales que los llevarán por todo el municipio desde Taborno hasta El Tablero y desde Los Campitos hasta Añaza, pasando por los diferentes barrios de la ciudad.

Sus Majestades presidirán las comitivas desde guaguas y microbuses descapotables, e irán acompañados por camiones de regalos cargados de ilusión que serán custodiados por agentes de la Policía Local y Protección Civil. Además, los diferentes vehículos que forman cada una de las comitivas irán amenizados con música y decorados con elementos luminosos.

Las cuatro comitivas comenzarán sus recorridos en diferentes puntos de la ciudad y realizarán los itinerarios marcados sin realizar parada alguna, manteniendo siempre una velocidad constante, así mismo, no se harán públicos los recorridos de las comitivas para evitar la congregación de público.

Desde el Consistorio se recomienda a los vecinos y vecinas disfrutar de las Comitivas Reales desde balcones y ventanas en la medida de lo posible, así como cumplir las diferentes medidas marcadas por el Gobierno de Canarias como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.