El RUT Tacuense cae en su visita a Granada

Tenerife/ El Real Unión Tenerife Tacuense no pudo estrenarse en positivo dentro de la jornada inaugural de la segunda fase de Reto Iberdrola. El equipo tinerfeño cedió en una exigente visita ante uno de los favoritos al ascenso: el Granada Femenino, quien venció a través de los goles de Raquel y Nerea Agüero (2-0).

El cuadro nazarí impuso su ritmo durante el primer tiempo, en un intervalo donde al equipo dirigido por Ayoze Díaz le costó frenar las acometidas de su rival. Especialmente activa Raquel, quien avisaría en una triple ocasión, con disparo al travesaño incluido, donde además estuvo especialmente acertada Solana bajo palos. A la media hora, Raquel no perdonaría desde el punto de penalti, penalizando al bloque tinerfeño.



No obstante, el RUT Tacuense dispuso de ocasiones para encontrar su propio premio. En una de ellas, un centro que se envenenó de Luana se topó contra la madera. Asimismo, Reichel no logró conectar con éxito un balón en zona de peligro.

El combinado tinerfeño dio un paso adelante en el segundo acto. Mejor posicionadas sobre el terreno de juego, se igualaron las fuerzas, donde las pupilas comandadas por José Herrera tuvieron mayores problemas para abrir la defensa tinerfeña. Cira dispuso de dos buenas acciones ofensivas, con un doble uno contra uno donde no pudo resolver ante la arquera nazarí.

Con una mínima desventaja, las insulares pelearon hasta el final en búsqueda de la suma de puntos. Sin embargo, en un error en campo propio, Nerea Agüero encontró suficiente espacio para armar el disparo con un balón que entraba por la escuadra de Solana, quien no pudo hacer nada para detener el esférico.

Sin tiempo que perder, el RUT Tacuense ya piensa en la próxima cita del siguiente fin de semana, en La Salud, contra el CF Cáceres Femenino.

FICHA TÉCNICA:

Granada Femenino (2): Pi; Cristina, Cristina (Marta, 76'), N. Agüero, Alicia (Mili, 65'), L. Pérez, Pamela (Alba, 60'), Lauri (Raquel García, 60'), Raquel Morcillo), Adriana (Yurena, 76') y Noe.

Entrenador: José Herrera.

Real Unión de Tenerife Tacuense (0): Solana; Tibi, Miriam, Jenni, Irene, Berta (Aroa, 67'), Aldrith, Carla, Elena (Cira, 46'), Luana (Ana Paula, 83') y Reichel (Saray, 46').

Entrenador: Ayoze Díaz.

Goles: 1-0, Raquel de penalti (30'); 2-0, Nerea Agüero (86'), con un remate a la escuadra.

Árbitra: Lorena del Mar Trujillano, asistida desde las bandas por Jairo Macías y Adrián Bazán. Sin amonestaciones.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la segunda fase de Reto Iberdrola, correspondiente al grupo sur C. El encuentro se disputó en la Ciudad Deportiva del Granada CF.

