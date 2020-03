El Sanaya Libby's La Laguna cae en el último suspiro

La Laguna/ Las blanquiazules pelearon hasta el tie-break su pase para las semifinales coperas. Con la reincorporación de Alicia Perrin directamente al sexteto, arrancó el Sanaya Libby's muy concentrado poniéndose por delante en el electrónico desde los primeros compases. Mame Diouf, muy motivada, y Brooke Kranda anotaron los primeros puntos para tomar ventaja. Sin embargo, el equipo riojano aguantó el tirón inicial y poco a poco fue entrando en liza gracias a una buena defensa. La salida de Carmen Saa y Paola Martínez en la rotación como colocadora y opuesta permitió a las de Alberto Avellaneda, con un parcial de 0-5 tomar finalmente la delantera. La aparición de Schlegel en ataque y la eficacia de Alicia Perrin igualó, no obstante, la contienda. Avellaneda deshizo el doble cambio y su equipo volvió a tomar ventaja (20-22), momento en el que Juan Diego García solicitó su primer tiempo técnico. Y funcionó, porque el Haro no volvió a anotar ningún punto.



Comenzó más igualado el segundo set, en el que ambos equipos intercambiaban aciertos y errores por igual (10-10). Avellaneda paró el partido para centrar a sus jugadoras, que, lideradas por Paola Martínez, encadenaron un tramo de encuentro muy serio, favorecidas, además, por los errores no forzados de las jugadoras del equipo tinerfeño, especialmente en el servicio. Con cinco abajo (13-17) intentó revertir la tendencia Juan Diego García. Los aciertos de Brooke Kranda y la aparición de Vicky Savard por zona 4 situaron al Sanaya a un solo punto de su rival (20-21) pero volvió a crecerse en ataque Paola Martínez, que había empezado el encuentro en el banquillo, para cerrar el parcial a favor de las riojanas.

El Sanaya Libby's La Laguna sintió herido su orgullo y salió con la maquinaria engrasada en el tercer parcial ahogando a su rival. Con 6-2 obligó al Haro Rioja a solicitar su primer tiempo muerto, pero las blanquiazules no se dieron por aludidas y aumentaron su ventaja hasta los seis puntos (9-3). Volvió entonces a ser decisiva Paola Martínez y, con Aida Etxeberría al servicio, el Haro Rioja hizo un parcial de 0-5 para meterse de nuevo en la lucha por el set. Las fuerzas se igualaron durante unos instantes (16-16), pero Brooke Kranda, máxima anotadora del encuentro con 24 puntos, se mostró intratable en ataque y, bien secundada por Alicia Perrin, no dio opción a las riojanas.

El cuarto parcial comenzó muy igualado, hasta que Aida Etxeberría tomó el mando y con tres puntos consecutivos puso en ventaja al Haro Rioja Voley. María Schlegel le dio la réplica para igualar el set (7-7). Las dos escuadras mantuvieron el tira y afloja hasta el tramo final, en el que las de Avellaneda, con el acierto de Marta Hurst, pusieron cuatro puntos de distancia (18-22). Tuvo entonces que remar contracorriente el equipo lagunero que logró situarse a un solo punto (23-24), pero el Haro Rioja no desaprovechó su segundo punto de set para forzar la muerte súbita.

Al tie-break llegó más entero anímicamente el equipo de Avellaneda, que impuso su bloqueo para tomar la primera ventaja en el marcador (5-7). El Sanaya empezó a sentirse incómodo y a cometer errores en defensa, facilitando la efectividad atacante de su contrincante. Juan Diego García realizó los primeros cambios de la noche, dando entrada a Jessica Soares, primero, y a Janine Sandell, después. La británica dio un nuevo aire a las suyas, que con su ayuda levantaron dos puntos de partido (13-14). Sin embargo, un toque de red de Silvia Araco cuando el Sanaya había recuperado la posesión para igualar el partido decantó el partido para las riojanas, dejando a las tinerfeñas sin semifinales.

FICHA TÉCNICA

Sanaya Libby's La Laguna: Silvia Araco, Vicky Savard, Mame Diouf, Brooke Kranda, María Schlegel, Alicia Perrin -inicial-, Nira Pérez (L), Jessica Soares y Janine Sandell.

OSACC Haro Rioja Voley: Tatiana Vera, Marta Hurst, Alicia de Blas, Ane Cegotitabengoa, Aida Etxeberría, Sofía Bulgarella -inicial-, Clara Barceló (L), Paola Martínez, Carmen Saa y Amelia Portero.

Parciales: 25- 22 (25'), 21-25 (24'), 25-19 (26'), 23-25 (31') y 13-15 (18').

Árbitras: Diana Rico y Gloria Souto.

Incidencias: Partido correspondiente a cuartos de final de la cuadragésima edición de la Copa de la Reina de voleibol, disputado en el Palacio Municipal de Deportes de Ciutadella (Menorca), ante unos 1.500 espectadores. La semifinal que enfrenta al ganador al anfitrión, el Avarca de Menorca, se disputará este viernes a las 16 horas (h.i.).

