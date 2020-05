El Prakán, embajador de la Comarca Noroeste

El tenis de mesa del norte de Tenerife no se entendería sin la figura emblemática de un club singular, que contra viento y marea ha luchado por hacerse un hueco en el panorama canario de este deporte. Estamos hablando del Club Deportivo Prakán, que de la mano de amantes del deporte como Víctor Méndez y Antonio González ha sabido ganarse el respeto y el cariño de todos los amantes del mundo de la pelotita de 40 mm.

Hoy tenemos la fortuna de conocer de primera mano lo que piensa su presidente, Víctor Méndez.

¿Nos podría contar la historia del club y sobre todo de dónde viene el nombre de Prakán?

Este proyecto en realidad es una segunda etapa de otro anterior y que retomamos en 2003 después de casi diez años del primer intento. Esa etapa inicial, transcurrió por los años 90 y se creó una buena base en toda la Comarca Noroeste, donde los ayuntamientos colaboraban bastante en esos momentos. Pero desafortunadamente la Federación Tinerfeña, por decirlo suavemente, colaboró muy poco para que los equipos que se habían creado salieran adelante.

En cuanto a lo del nombre de Prakán es como todo. Cuando fuimos a inscribir el club en el registro de entidades deportivas, nos pusieron muchas pegas para los nombres que en ese momento habíamos elegido, por lo que un amigo, con una empresa virtual y cuyo padre es un gran historiador canario, nos comentó lo del Prakán, que es nuestro perenquén de toda la vida y nos pareció bastante curioso y no lo dudamos.

¿Cuál ha sido la trayectoria en estos años?

La verdad es que, como todo en la vida, los comienzos fueron difíciles en todos los sentidos. Tuvimos pocas ayudas y lo peor fue que tardamos un tiempo en mecanizar el juego, pues por aquí se practicaba el ping pong, nada que ver con la normativa del tenis de mesa. Además, por nuestra situación geográfica en la isla, pocos por no decir ninguno, quería desplazarse hasta Icod o Garachico para entrenar. Gracias a Dios, nos cayó del cielo Julio Arvelo, un destacado jugador tacorontero que ya tenía un nombre en esto del tenis de mesa y así empezamos a progresar y a sacar buena parte de los grandes jugadores con los que cuenta hoy el club. No quisiera olvidarme de otro grande y mejor persona, que durante dos temporadas pasó por el club como entrenador y dejo huella: Alexis Estévez, que llevó a cabo una labor increíble tanto deportiva como humana.

Lo que estos años nos ha dejado claro a todos los que gestionamos el club es que nuestra política, mientras se pueda, pasará por contar con jugadores de la comarca o que tengan o hayan tenido un vínculo con el club, aunque esto la verdad no sabemos cuánto nos puede durar, ya que la cantera cuesta mucho mantenerla, pues los grandes deportes acaban con todo.

En estos años y aunque nos cuenta que los comienzos no fueron fáciles, si sabemos que ya suman algunos logros deportivos.

Pues sí, aunque nos costó bastante asomar la cabeza y que los grandes clubes de la isla nombraran al Prakán como un rival difícil y no como puntos seguros en los enfrentamientos directos.

Nuestro primer éxito llegó en la temporada 07/08 y concretamente el 31 de mayo del 2008 con un equipo formado, claro está, por jugadores de la casa. En esa ocasión, nos colamos para disputar la fase de ascenso de Tercera a Segunda División. Con el apoyo del Ayuntamiento de El Tanque, que en esos momentos apostaba por el tenis de mesa, logramos que la fase fuera en nuestro local de juego, que por esos años estaba ubicado en ese municipio. En esa fase se dieron cita los ocho mejores clubes de Tenerife de esa temporada, que se habían ganado el derecho a disputar las tres plazas que había para acceder a la categoría superior. Miren por donde, el Prakán les salió respondón y los Julio Arvelo, Moisés Méndez, Rubén Delgado y Ernesto Pérez quedaron primeros de grupo el primer día, logrando el ansiado ascenso.

Otro gran éxito, éste en forma de título, llegó en la temporada 18-19, conquistando por primera vez la Liga en Tercera División, que nos volvía a colocar en otra fase de ascenso con un entrenador de la casa, Borja de la Rosa, y jugadores, que como los del 2008, no se olvidarán mientras este club exista. No puedo dejar de nombrarlos, ya que fueron partícipes de una temporada espectacular llena de momentos inolvidables: Paula Palmero, Heidemarie Ratmaier, Álvaro González, José Enrique Amat, Luis Palmero, Antonio González y Víctor Méndez. Esta vez en la isla de La Palma, tampoco dejamos escapar esta nueva oportunidad de subir de categoría y también como en el 2008, se logró el ascenso el primer día de competición y otra vez de forma brillante sin perder un solo partido.

¿Qué objetivos se plantea el club?

Claramente, y más debido a la nueva situación de pandemia, no podemos mirar muy lejos, ya que nos sabemos cómo evolucionará todo el deporte en general.

Ahora mismo estamos a la espera de las decisiones que tome la Federación Canaria con respecto al inicio de las competiciones, pues nuestro representativo de Icod estaba en puesto de ascenso al suspenderse la competición.

Ante esta situación, lo que sí tenemos asegurado y confirmado, es que contaremos con equipos en la Segunda División B, ya que el club de Garachico, que también estaba en puesto para luchar por otra fase de ascenso, asciende directamente, lo que no deja de ser un rotundo éxito.

Otro objetivo, y que tenemos muchas esperanzas en mantener, es la Escuela Municipal que logramos montar en Garachico con la ayuda del AMPA del CEIP Antonio del Valle y que al igual que todo tuvimos que suspender, contando entonces con niños que estaban ilusionados y con muchas ganas de aprender.

Por último, tenemos evidentemente el deseo de que todo el mundo del tenis de mesa y sus familiares salgan venturosos de la horrible pandemia que nos ha tocado vivir y podamos retomar nuestras vidas sin perder a ningún miembro.