El Sanaya Libby's La Laguna regresa a la Liga con una importante victoria

Las pupilas de Guillermo Gallardo salieron con la clara intención de poner un alto precio a la victoria (6-4), con Lindsay Malloy como principal amenaza. Sin embargo, las blanquiazules reaccionaban y mantenían el pulso al conjunto madrileño con la efectividad de Jessica Wagner en ataque (16-16), para finalmente adjudicarse el disputado set gracias al bloqueo de Lisbet Arredondo (23-25).Se reanudaba el partido siguiendo el mismo guion, con ambas escuadras disputando cada punto con determinación (9-9). Sin embargo, un parcial de 4-0 y con Cara Cunningham ejerciendo una buena defensa en bloqueo, mermaban al equipo tinerfeño que, aunque peleó hasta el final, terminó cediendo (26-24).Con ganas de redimirse, las blanquiazules salieron a por todas con Patricia Suárez al frente y con Nira Pérez sosteniendo al equipo (8-17). Guillermo Gallardo solicitaba tiempo muerto para frenar las acometidas del rival, pero no fue suficiente para impedir que el Sanaya Libby's La Laguna se llevara el tercer parcial con solvencia (18-25).La igualdad volvía a reinar en el marcador, con ambos equipos mostrando su gran capacidad defensiva (5-5). Sin embargo, las pupilas de Juan Diego García no dudaban en pisar el acelerador marchándose en el electrónico (10-17), pero el rival no iba a mostrar pleitesía y Tess Clark empataba la contienda en los últimos minutos (23-23). Las blanquiazules mostraban su garra y Jenelle Jordan sellaba la victoria visitante en el bloqueo (24-26).

FICHA TÉCNICA

Feel Volley Alcobendas: Cara Cunningham, Sofía Elizaga, Tess Clark, Candela Alonso, María Alejandra Álvarez, Lindsay Malloy – inicial – Margalida Piza (L), Teresa Mas, Claudia Fita.

Sanaya Libby´s La Laguna: Patricia Suárez, Silvia Araco, Lisa Jeanpierre, Jenelle Jordan, Lisbet Arredondo, Jessica Wagner – Inicial – Nira Pérez (L), Emma Ordóñez.

Parciales: 23-25 (24'), 26-24 (26'), 18-25 (24'), 24-26 (28').

Árbitros: Diego Rodríguez del Pozo – Rubén Sánchez

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la Liga Iberdrola, disputado en el Pabellón Luis Buñuel.