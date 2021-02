Sanaya Libby's La Laguna vence por la vía rápida

La Laguna/ Las blanquiazules ganan 3-0 al Cajasol Vóley Dos Hermanas en el Pablos Abril.

El Sanaya Libby's La Laguna mantiene sus buenas sensaciones en la Liga Iberdrola tras vencer por 3-0 al Cajasol Vóley Dos Hermanas. Las pupilas de Juan Diego García desplegaron un buen juego en la pista, valiéndose de sus fortalezas en la red, para continuar en la senda de la victoria una jornada más.



El comienzo de partido se presentó disputado, con las visitantes aprovechando los errores defensivos del conjunto tinerfeño, pero reaccionaban con Jessica Wagner y Patricia Suárez comandando las ofensivas del equipo (10-6). El entrenador visitante, José Manuel González, ejecutaba un doble cambio con María Zambrano y Alba Ortiz, pero no fue suficiente para intentar frenar a las blanquiazules, que se adjudicaban el primer set (25-16).

Se reanudaba el encuentro con el conjunto tinerfeño tomando la delantera en el electrónico, con la destacada actuación de Patricia Llabrés. Sin embargo, varios errores no forzados de las blanquiazules, les dio esperanza a las andaluzas (21-20), pero las pupilas de Juan Diego García respondían valiéndose de un buen trabajo colectivo para llevarse el segundo set (25-21).

Con el objetivo de alzarse con el triunfo, el conjunto de Taco salió a por todas a la pista, con Lisa Jeanpierre marcando las pautas en ataque y Jessica Wagner haciéndose grande en bloqueo (17-11). Lo intentaba el Cajasol Vóley con Jimena Fernández como principal amenaza, pero las tinerfeñas no dudaron en solventar el partido por la vía rápida para vencer en el tercer y definitivo set (25-17).

FICHA TÉCNICA

Sanaya Libby´s La Laguna: Patricia Suárez, Silvia Araco, Lisa Jeanpierre, Jenelle Jordan, Jessica Wagner, Lisbet Arredondo – Inicial – Patricia Llabrés (L), Nira Pérez, Patricia Aranda, Emma Ordóñez, Daysa Delgado.

Cajasol Vóley Dos Hermanas: Jimena Fernández, Judith Porras, Gisel Medina, Carla Moreira, Victoria Serrano, Andrea Silva – inicial - Eliana González (L), María Zambrano, Alba Ortiz.

Parciales: 25-16 (25'), 25-21 (24'), 25-17 (21').

Árbitros: Hugo Suárez Ucar – Francisco Sabroso Moratilla

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga Iberdrola, disputado en el Pablos Abril de Taco a puerta cerrada.

