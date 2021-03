Punto de oro en Córdoba

Santa Cruz de Tenerife/ Rebeca López vuelve a marcar en el último segundo y da un punto al Salud Tenerife. El Salud Tenerife consiguió un valioso empate este sábado (28-28) en La Fuensanta ante Adesal Córdoba con el que cierra la primera fase de esta Liga Guerreras Iberdrola.



Tal y como ocurriera la jornada anterior frente a Morvedre, Rebeca López se convirtió en principal protagonista, al marca en el último suspiro del partido y permitir a las tinerfeñas arrastrar un total de 10 puntos (sobre 12 posibles) a la fase por la permanencia en la máxima categoría.

Las insulares no estuvieron por delante en el marcador en ningún momento del partido, pero pese a ir perdiendo hasta por cinco goles, y casi siempre entre tres y cuatro tantos por detrás de Córdoba, consiguieron dos goles en el último minuto para, al menos, firmar un punto contra un rival directo.

Cogió renta pronto el equipo andaluz (5-2, 6') anotando en sus tres primeros ataques y aprovechándose de las imprecisiones en el pase de las tinerfeñas. Lejos de reaccionar, Lolo Galván tuvo que pedir tiempo muerto al verse ya cinco goles por detrás en el marcador (7-2, 11').

Dos goles consecutivos (7-4) parecieron despertar al equipo, que se movía ahora en diferencias de tres a cuatro goles (10-6, 15'), y dos goles seguidos de Szopinska, recortaron todavía más la diferencia (10-8, 17'), forzando ahora al tiempo muerto local.

Con 10-9, apareció Lucía Vacas para volver a dar aire a las suyas (12-9, 22').

EL partido se había equilibrado, manteniéndose esas diferencias (15-12, 16-13), pero un buen último minuto visitante cerró los primeros treinta minutos en un esperanzador 17-16.

Aunque Zaldúa puso a uno de nuevo a las blanquiazules, Adesal no desaprovechó la exclusión de la pivote visitante, para hacer un 3-0 parcial (22-18, 37') con el que volver a cobrar ventaja).

Dos lanzamientos de siete metros (22-20) convertidos por Elena Martínez y doble inferioridad local, hicieron posible la remontada, pero resultó lo contrario (25-20, 43') obligando de nuevo a Galván a solicitar tiempo muerto.

La arenga funcionó, firmando un 0-3 parcial (25-23, 49') que forzó ahora el tiempo muerto local. Szopinska desde el extremo mantenía las posibilidades (26-24) en los minutos más calientes del partido, y con más imprecisiones.

A falta de cuatro minutos el Salud debía remontar dos goles (28-26), y en el último, Elena Martínez notaba otro siete metros (28-27) que posibilitaba sacar algo positivo. Con 49 segundos y Adesal en inferioridad, atacó el Salud sacando la valenciana otra pena máxima, pero en esta ocasión Amanda Valero adivinó su lanzamiento.

Aun así hubo otra opción. Las andaluzas perdieron su posesión y a falta de seis segundos una falta sobre Rebeca López las dejaba en doble inferioridad.

Había que sacar petróleo de ese último ataque y, como la semana pasada, López no falló en su lanzamiento exterior, para firmar el empate final (28-28) dando un nuevo punto que arrastrará el Salud Tenerife a la fase por la permanencia.

FICHA TÉCNICA:

Adesal Córdoba (28): Alba González (portera), Gleynis Reyes (6), Camila Bonazzola (1), Malena Guerisoli (3), Tina López (7), Andrea Roda (2) y Lucía Vacas (7) –inicial- Irene García (-), Armina Isic (2), Amanda Valero (portera), Estefanía Monros (-), Maura Álvarez (-), Mari Ángeles Cazallas (-), Aroa Montoro (-), Adriana Chelaru (-), Lucía Guarc (-).

Entrenador: Rafa Moreno.

Balonmano Salud (28): Irene Sánchez (portera), Rebeca López (6), Magda Szopinska (7), Elena Martínez (8), Andrea Loscos (1), Leticia Cobo (2), Eva Márquez (3) –siete inicial- Dayanne Da Rocha (-), María Zaldúa (1), Andrea Alonso (-), Audinga (-), Susi Sánchez (portera).

Entrenador: Lolo Galván.

Árbitros: José Alberto Macías de Paz y Ernesto Ruiz Vergara.

Incidencias: Partido correspondiente a la 14ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano, disputado en el Pabellón de La Fuensanta, Córdoba, con limitación de aforo.