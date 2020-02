La gallina local de Canarias podrá ser considerada raza autóctona

Canarias/ Los resultados genéticos presentados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias determinan que la gallina local de las islas es genéticamente diferente a otras poblaciones avícolas españolas. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias presentó en la mañana de hoy, martes 18 de febrero, los resultados de los estudios genéticos realizados a la población de gallina local de las islas. En el acto estuvieron presentes la consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, el Catedrático en genética de la Universidad de Córdoba, Juan Vicente Delgado, y la investigadora titular del proyecto, María del Rosario Fresno y Antonio Luis Morales, presidente de la asociación La Campera.



El estudio genético, que forma parte del proyecto denominado "La Gallina Canaria: patrimonio ganadero de las islas. Historia, genética y sostenibilidad de la población avícola, coordinado por el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) con la colaboración de la Universidad de La laguna y la Universidad de Córdoba, determina que no se han encontrado evidencias de cruzamientos ni relaciones genéticas con otras razas autóctonas española ni con las gallinas comerciales. Lo que indica que estamos ante una población diferente.

El estudio concluye que la gallina Jabada Dorada no presenta diferencias genéticas, por lo que forma parte junto con la Jabada, Negra y Aperdizada a una única población. Cuando se realicen los trámites necesarios para su reconocimiento como raza autóctona podrían mantenerse estas variedades en base a sus características morfológicas. Si embargo, la gallina Rubilana, presente sobretodo en Lanzarote y Fuerteventura, si que presenta una variedad genética diferente, pudiendo constituir una población distinta. Actualmente hay en Canarias 150 criadores y registrados 500 gallos y más de 1.500 gallinas que cumplen con el patrón racial.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, explicó que en base a los resultados obtenidos de este importante trabajo "tenemos la posibilidad de declarar a la gallina local de las islas como raza autóctona", sumándose de esta forma al gran número de razas propias con las que cuenta la comunidad autónoma. Una riqueza, matizó Vanoostende, que debemos proteger.

Para el estudio de diversidad genética intra-racial de la gallina en las islas se han analizado 198 muestras tomadas de forma aleatoria entre los diferentes propietarios de la Asociación La Campera. Atendiendo a los patrones morfológicos se tomaron muestras representativas de todos ellos: Jabada, Jabada Dorada, Negra, Perdíz y Rubilana.

Para el estudio de diversidad genética inter-racial se han empleado otras 19 poblaciones de gallinas, 14 razas autóctonas españolas y 4 comerciales. Las muestras se han analizado en el Laboratorio de Genética Molecular Aplicada de la empresa de base tecnológica de la Universidad de Córdoba Animal Breeding Consulting S.L. de Córdoba. Se ha extraído el ADN de muestras mediante el método de Walsh et al. (2001).

El siguiente paso para declarar a la gallina local de las islas como raza autóctona es realizar un dossier con el expediente de caracterización morfológica de las aves, su patrón racial, que ya se encuentra hecho, y el expediente de las características de producción de carne y huevo. Una vez esté concluido, se presentará al comité nacional de razas para su reconocimiento como raza autóctona.

