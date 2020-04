La Cámara de Comercio insiste en la necesidad de prolongar los ERTES para evitar una quiebra social en Canarias

Santa Cruz de Tenerife/ Los datos de la Encuesta de Población Activa conocidos en el día de hoy son un "espejismo" de lo que nos gustaría que realmente fueran, con un retroceso en el número de parados de 2.100 personas en el trimestre y una tasa de paro que permanece estable en el 18,8%.

Sin embargo, estas cifras no responden a la situación real del mercado de trabajo pues parte de las personas que perdieron su puesto de trabajo durante los últimos quince días del mes de marzo, una vez decretado el estado de alarma, pasaron a ser población inactiva en lugar de población activa en búsqueda de empleo, debido a que no han podido cumplir con las condiciones de búsqueda de trabajo que la definición de paro de la EPA determina para que sean considerados como tal. Además, en el descenso de 10.100 ocupadas durante el trimestre- 9.400 empleos privados y 700 públicos- no se han tenido en cuenta a las personas acogidas a un ERTE, en torno a las 200.000 en el archipiélago ya que, a efectos de la encuesta, se consideran personas ocupadas por estar en suspensión de empleo por un periodo inferior a los 3 meses.