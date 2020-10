Casi 40 diseñadores con Paz Vega de embajadora protagonizarán la Semana de Moda Baño de Gran Canaria 2020

La cita será del 22 al 25 de octubre en Expomeloneras en una edición especial en la que habrá aforo limitado pero todo el esplendor característico de la pasarela de moda para playa y piscina referente en Europa, subrayó el presidente del Cabildo, Antonio Morales.

La internacionalización, la profesionalización, la digitalización y la sostenibilidad serán las claves de este evento, prosiguió Morales, quien resaltó que el volumen de negocio ha aumentado un 2 por ciento pese a la situación, y además ha crecido su red de puntos de ventas con cuatro nuevos y ahora son ya 77. "Había que hacer un esfuerzo adicional para no perder la temporada y seguir apoyando a un sector que es referente en la actividad económica de la isla", sentenció.

Y es que esta edición, tal como subrayó el director de Industria y Comercio del Cabildo, Juan Manuel Gabella, debe además ser "un punto de inflexión" en su apuesta por la nacionalización y la internacionalización, tanto que ahora es la tercera cita nacional tras Madrid e Ibiza.

La Semana de Moda Baño renueva además su apuesta por los nuevos talentos y marcas emergentes sin descuidar a las firmas consagradas, que configuran una pasarela caracterizada por acercar la iconografía canaria a la moda de baño de tendencia. Figuras de prestigio como Ágatha Ruiz de la Prada, Guillermina Baeza, Dolores Cortés o Aurelia Gil aportarán su saber hacer a esta edición que cuenta, también, con la incorporación de firmas con un alto nivel de diseño y prestigio comprometidas con la sostenibilidad y enfocadas a un público joven interesado en la moda, como TCN, All Sisters, Como un pez en el agua, Bohodot y Sunno by Bene Cape. Además, se entregarán tres premios, el primero a la mejor colección, el segundo a la mejor colección emergente y finalmente el Kalsberg a la mejor colección sostenible.

Nuria de Miguel, directora de la Semana de Moda Baño, mostró la gran satisfacción de IFEMA de renovar su acuerdo para coorganizar el evento hasta 2023, "un compromiso muy importante" que durante este tiempo permitirá "reforzar los objetivos de internacionalización, digitalización, profesionalización y orientación hacia la sostenibilidad".

El programa

La primera jornada estará reservada al talento emergente canario así como a otras firmas con una concepción joven de la moda baño, y se divide en cinco desfiles dobles y un desfile de clausura de la jornada a cargo de la firma Como la Trucha al Trucho. La segunda jornada será inaugurada por TCN y clausurada por Aurelia Gil. En ella se desvelan también las propuestas de Guillermina Baeza, y tienen lugar tres desfiles dobles: Chela Clo y Diazar; Bannana Moon y Livia; y, por último, Carlos San Juan y Gottex.

El sábado, Dolores Cortés abre la pasarela y le sigue el desfile doble de Como un Pez en el Agua y Énfasis, el desfile individual de All Sisters, el doble de Arcadio Domínguez y Nuria González seguidos por All That She Loves, el doble de Palmas y Miss Bikini, y el cierre del desfile individual de Ágatha Ruiz de la Prada.

El domingo, día de clausura del evento, tendrá lugar la presentación de las colecciones infantiles en una pasarela colectiva con Ladybug's Cris, Koku Kids, Fátima Rodríguez, Bannana Moon Kids, Dolores Cortés Kids y Cosas de Mon.

La pasarela cuenta con líderes de opinión en redes sociales que compartirán la experiencia en Gran Canaria con sus respectivas comunidades digitales, como Nina Urgell, Miriam Pérez o Miguel Carrizo. A ellos se unen rostros conocidos como el estilista Josie, la presentadora Marta Torné, el director creativo de Palomo Spain, Alejandro Gómez Palomo. y las modelos grancanarias Ariadne Artiles y Aída Artiles.

Grandes nombres de la moda sobre la pasarela

La pasarela cuenta con un casting formado por 16 chicas (6 de ellas son modelos canarias) y 14 chicos. Encabezan el elenco de modelos nombres propios como Helen Lindes, Joana Sanz, Malena Costa, Ana García Segundo o Águeda López. Además, modelos masculinos como Juan Bethancourt o Carlo Costanzia forman parte del casting.

Patrocinios y colaboraciones

Para impulsar este proyecto la pasarela cuenta con 8 marcas patrocinadoras, que han mostrado su apoyo incondicional a la industria su participación. Son Audi, Carlsberg, Alfaparf Milano, JLH Peluquerías (Jose Luis de las Heras), Fund Grube, GHD, Expomeloneras y Mascarillas Béjar.

Canales especializados

TVE será un año más la televisión oficial del evento. El programa Cerca de Ti conducido por Roberto Herrera, y con emisión en directo desde Expomeloneras, será testigo de los desfiles. Además, la cadena emitirá, tanto a nivel nacional como en sus desconexiones territoriales, programación sobre la pasarela. Como televisión internacional, la pasarela cuenta, por segundo año consecutivo, con la participación del canal Fashion TV, líder mundial de moda, con una audiencia de 78 millones de personas en todo el mundo y de 21 millones en Europa.

Apuesta por la digitalización

IFEMA vuelve a apostar por un escenario digital para posicionar a Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. En esta ocasión ha trabajado en una optimización de su página web e incorpora un plan de estrategia digital con las redes sociales como protagonistas enfocadas a crear sinergias entre los principales actores del evento: diseñadores, influencers y público general.

La pasarela contará con una sala de prensa virtual, desde donde los medios de comunicación podrán acceder prácticamente en tiempo real a los vídeos y fotografías de los desfiles, alojada en la web de Moda Cálida: www.grancanariaswimweek.com y en Instagram (@GranCanariasSwimWeekByMC), Twitter (@GCSwimWeek), y Facebook (facebook.com/GranCanariaSwimWeekbyMC/).

El hashtag #GranCanariaSwimWeekbyMC servirá como herramienta de viralización del evento en redes sociales.

Profesionalización de la pasarela

En esta ocasión, Gran Canaria recibirá la visita de diez compradores nacionales que asistirán a la pasarela reforzando la vertiente de negocio del evento. Asimismo, con el foco puesto en la profesionalización, el Comité de Moda ha sido el encargado de seleccionar las firmas participantes.

Sobre el programa Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA

Gran Canaria Moda Cálida es un programa de actuación en el sector textil de la moda en la isla creado desde la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, que cuenta con el asesoramiento de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), de la que es institución asociada desde 2017. La Moda es para esta institución un sector creciente y con posibilidades de expansión industrial y Gran Canaria representa el marco en el que diseñadores y empresas apoyan sus proyectos.

La actividad de IFEMA genera un impacto económico anual de 5,1 millones de euros y más de 39.000 empleos. Su adaptación a la actual situación le ha convertido en la primera institución ferial española en obtener la certificación de AENOR frente al COVID-19. El certificado de AENOR, uno de cuyos puntos clave de auditoría fueron las medidas adoptadas en la Pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, es un importante aval externo sobre la efectividad de las medidas y que cumplen con las directrices del Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias.