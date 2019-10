UGT Canarias exige que el Convenio Nacional de Transporte Sanitario recoja la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Ugt Canarias – FeSP ha trasladado a su homóloga nacional la propuesta de incluir en el Convenio de Transporte Sanitario la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dadas las condiciones específicas de los trabajadores del transporte sanitario. Asimismo, se solicita la realización de un estudio de las enfermedades derivadas del ejercicio de esta profesión.

Desde la federación se considera que la incorporación de en el Convenio Nacional sería un factor clave de cara a su aplicación por parte de las empresas que operan en Canarias. "Para las empresas cumplir con estas condiciones de seguridad a día de hoy sigue siendo un hándicap. Nos encontramos dirigiéndonos continuamente a inspecciones laborales para exigir su aplicación, si contamos con esta diferenciación marcada por ley podremos exigir su aplicación y que se den actuaciones más contundentes y situaciones más beneficiosas y de amparo para los trabajadores", ha manifestado Iván Amador, portavoz del sector.

Este reconocimiento implicaría una evaluación específica de la carga laboral y psicológica que afectan a los trabajadores del trasporte sanitario. Un colectivo laboral marcado por la turnicidad, la manipulación y exceso de cargas. "Estamos ante situaciones de alto estrés y esto ha provocado bajas de larga duración, incapacidades etc. Todo ello unido a la lucha constante con las mutuas, que por no tener un catálogo específico de estas dolencias ponen reparos continuos a los trabajadores", ha añadido Amador. Además, el portavoz ha destacado que esta iniciativa ya fue trasladada al III Convenio del sector en Canarias y no fue incluido. "No nos queda más remedio que acudir a la nacional y hacer presión para que se nos reconozca".

Para la FesP-UGT, el compromiso con el Transporte Sanitario pasa por su dignificación de las condiciones laborales y de la contratación de personal en base a la formación, a lo que se une esta reivindicación específica de poder plasmar los riesgos psicosociales de su actividad.

Además, desde la federación se recuerda que esta línea de trabajo se inició desde la Nacional a principios de año con el registro en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de una propuesta para el establecimiento de coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación de los empleados públicos y privados recogidos en el Convenio Estatal de transporte de enfermos y accidentados en ambulancias.