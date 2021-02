El Hierro/ El paro en El Hierro centró parte del debate del pleno ordinario celebrado en la tarde de ayer lunes, 1 de febrero, en el Cabildo de El Hierro. A preguntas de la oposición, el presidente insular, Alpidio Armas, afirmó que no se puede estar complacientes con casi un millar de desempleados en El Hierro (979 a día de ayer), pero si dijo que esta cifra hay que contextualizarla debidamente.



El presidente recordó que hoy El Hierro es la isla con menor incremento porcentual de paro en Canarias, con un 14,37% de aumento en 2020 (123 desempleados más), frente a la cifra máxima de incremento de Lanzarote con un 61% más.

"Pero un solo parado en El Hierro nos ocupa y nos preocupa", dijo. Alpidio Armas se mostró positivo con la evolución de la economía insular en este 2021. "Partimos del hecho de que será un año duro en todo el País y en Canarias en particular, en donde dependemos del sector servicios, del turismo concretamente, tan afectado por los efectos económicos derivados de la pandemia", afirmó.

Sin embargo, el presidente cree que en el caso de El Hierro 2021 no será un año tan malo como en el resto de las islas ya que sus pilares económicos no dependen del turismo sino de una economía diversificada en la que el sector primario juega un papel fundamental junto a un importante empleo público.

"Estamos trabajando para que este escenario de incertidumbre económica nos afecte lo menos posible", recalcó.

Así, en la propia sesión, la consejera insular de Empleo y Desarrollo Económico, Melissa Armas, informó de los nuevos proyectos que se están poniendo en marcha para el fomento de la contratación laboral desde el propio Cabildo y los tres ayuntamientos de la isla.

Entre las medidas que se adoptarán desde su área está la puesta en marcha de nuevos proyectos como el Plan de Empleo de Transición Ecológica (PETE) por el que se contratará a 24 personas en este mismo mes de febrero o el proyecto de Nuevas Oportunidades de Empleo (NOE), que solicitaran este mes y permitirá la contratación de 17 personas más, puesto en marcha por el Servicio Canario de Empleo.

"Además -dijo- estamos trabajando en un plan de empleo social a cargo del Fondo de Desarrollo de Canarias dentro de la línea de empleo del FDCAN, que haremos de forma conjunta con los tres ayuntamientos de la isla y que está valorado en casi 1 millón de euros".

A su vez, los ayuntamientos han iniciado de nuevo los Programas Extraordinarios de Empleo Social los que ha permitido al Ayuntamiento de La Frontera contratar a 19 personas, al capitalino de Valverde 18 y al Ayuntamiento de El Pinar a 22 personas "lo que se reflejará en una nueva bajada del paro en la isla".

"Después de un intenso trabajo administrativo, en estos días se han comenzado a abonar las ayudas previstas a las empresas afectadas por los efectos de la Covid en 2020 y hemos comenzado a trabajar en nuevas líneas de subvenciones para pymes para paliar también estos efectos negativos y puedan generar empleo en el 2021. A su vez, pretendemos llevar a cabo dos planes de empleo en colaboración con Cruz Roja, lo que permitirá poder crear más y mejores medidas que ayuden a suavizar el impacto negativo del COVID", manifestó.