SATSE Canarias llama insolidarios a los demandantes de la OPE 2018 del SCS

Canarias/ El Sindicato de Enfermería, SATSE en Canarias, insiste en la necesidad de que los actos administrativos firmes de la OPE 2018 del SCS, sigan adelante y llama "insolidarios" a los integrantes de la Mesa de la Confluencia de Médicos y Facultativos. El Sindicato de Enfermería, SATSE en Canarias, mantiene su postura de que los actos administrativos firmes de la OPE 2018 del SCC, tanto del proceso de oposición como del concurso de traslados, deben seguir su curso y más, teniendo en cuenta, los casi 6.000 profesionales de todas las categorías que se ven afectados, en especial, enfermeras, matronas y fisioterapeutas.



El secretario general de SATSE en Canarias, Leopoldo Cejas-Fuentes, ha querido responder al comunicado de la Mesa de la Confluencia de Médicos y Facultativos, ante el cual "uno no puede sino sorprenderse y si cabe asustarse".

En este sentido, Cejas-Fuentes, considera que en su comunicado "justifican y apoyan la decisión adoptada por ellos, que no es otra que evitar tener que pasar por un proceso de concurso-oposición para garantizarse una plaza dentro del Servicio Canario de Salud, en mejores condiciones que el resto de los trabajadores. Y sólo por razones de edad: ser mayor de 50 años".

Cejas-Fuentes se muestra muy contundente al manifestar que "no les importa pisar los derechos de sus compañeros: médicos de familia, de urgencias, pediatras... y del resto de categorías profesionales del SCS, hasta unas cifras superiores a las 6000 plazas en total".

En este sentido, el secretario general de SATSE Canarias, tilda de insolidario su posicionamiento y asevera que "pretenden engañar a todos diciendo que dejen que la sentencia sea firme y luego haremos lo posible por un acuerdo que permita la ejecución parcial de la sentencia", algo que ellos no pueden garantizar en modo alguno, "salvo que además de médicos sean magistrados de un tribunal", añade.

Por último, SATSE mantiene que existen varias sentencias de casos similares que han mantenido todos los actos administrativos firmes que no hayan sido impugnados, por lo que, en caso de que la sentencia del TSJC adquiriera firmeza, entonces "toda la OPE 2018 estaría anulada sin remedio. Gracias, pero no", sentencia el secretario general de SATSE en Canarias.

