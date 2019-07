Uno de cada dos autónomos no se irá de vacaciones este verano

Una de las cuestiones que desde ATA queríamos conocer es si los autónomos disfrutarán este año de vacaciones. Así cabe destacar como uno de cada dos autónomos, el 51,3%, afirma que no se irá de vacaciones este verano, de los que el 39,8% responde que no podrá disfrutar de ellas a lo largo del año y el 11,5% afirma que sí que se irá de vacaciones, pero en unas fechas diferentes a las de estos días de verano.

Frente a esto, el 42,3% responde afirmativamente a la pregunta y asegura que va a cogerse este verano al menos unos días de vacaciones, porcentaje éste seis puntos inferior al registrado en 2018, cuando fueron 48,8% de los autónomos encuestados los que respondieron que sí disfrutarían de unos días de vacaciones durante el verano.

OCHO DE CADA DIEZ DISFRUTARÁN DE MENOS DE 15 DÍAS DE VACACIONES

Centrándonos en ese 53,8% de autónomos encuestados que señalan que disfrutaran a lo largo del año de unos días de vacaciones (el 42,3% en verano y el 11,5% en otra época del año), desde ATA queremos conocer de cuántos días de descanso podrán disfrutar.

Así, prácticamente ocho de cada diez autónomos, el 78,2%, se irá por un periodo que en ningún caso supere los 15 días, y de ellos la mayoría (el 42,6%) lo harán por menos de 8 días.

Únicamente el 6,2% de los autónomos encuestados disfrutarán de más de 20 días de vacaciones a lo largo de 2019.

MUJER, DEDICADA A UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL Y DE 40 A 54 AÑOS: PERFIL MAYORITARIO DEL AUTÓNOMO QUE DISFRUTARÁ DE VACACIONES ESTE VERANO

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos queríamos conocer también el perfil de los autónomos que se van a ir de vacaciones en 2019 en función de diversas variables.

Así, teniendo en cuenta la edad de los autónomos es el colectivo más joven, el que tiene de 25 a 39 años que menos se irá de vacaciones: el 43,6% afirma que no podrá coger vacaciones en este año.

Por el contrario, son los autónomos de entre 40 y 54 años los que de forma predominante afirman que sí se irán de vacaciones este verano, concretamente el 45,8% del total de autónomos que afirma que sí se irá de vacaciones veraniegas.

Por su parte, los autónomos que eligen cogerse unos días de vacaciones fuera de los meses de verano son predominantemente los autónomos de más de 55 años.

Atendiendo al género, cabe resaltar que de las mujeres autónomas que han respondido a la encuesta, el 37,8% afirman que no disfrutarán de vacaciones este año, frente al 41,8% de los hombres. Además, el 43,3% de las mujeres afirma que ha disfrutado o disfrutará de vacaciones este verano, porcentaje que en el caso de los hombres desciende hasta el 41,3%. Así, se puede afirmar que las mujeres autónomas se van más de vacaciones que los varones.

Atendiendo al sector de actividad, son los autónomos cuya actividad se encuadra dentro de actividades artísticas y de entretenimiento, agricultura y hostelería los que menos se irán de vacaciones en el conjunto de 2019: siete de cada diez – el 72,3% - de los autónomos de actividades artísticas y de entretenimiento ven complicado cogerse unos días de vacaciones, al igual que el 64,2% de los autónomos de la agricultura que afirman que no disfrutarán de vacaciones y el 43,7% de los autónomos de la hostelería.

En el otro extremo, los autónomos de sectores de actividades profesionales (73,4% de los autónomos encuestados), actividades inmobiliarias (71,3%), actividades administrativas (67,9%), actividades financieras y de seguros (66,8%) y educación (66%) son los colectivos que afirman mayoritariamente que sí se irán de vacaciones este verano.

Finalmente, el colectivo de autónomos que en mayor proporción ha afirmado que sí se irá o se ha ido de vacaciones a lo largo de 2019 pero que no elige el verano ha sido el de la hostelería, que si bien es cierto que es uno de los sectores que menos cogerá vacaciones, es el que de los que sí deciden irse, se irán fuera de la temporada estival, concretamente del 23,7% de los autónomos encuestados. Seguidos de construcción, donde uno de cada cinco autónomos elige una época distinta al verano para disfrutar de unos días de vacaciones.

LOS AUTÓNOMOS CON HIJOS MENORES DE SEIS AÑOS, LOS QUE MÁS SE VAN DE VACACIONES EN VERANO

Este año, desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA hemos querido añadir dos nuevas variables para analizar el perfil de los autónomos que se van de vacaciones en verano. Así, hemos preguntado si tienen o no hijos y su edad y si tienen o no trabajadores a su cargo.

Así, se comprueba como los autónomos con hijos menores de seis años son los que más disfrutan de unos días de vacaciones en los meses de verano: el 44,7% de los autónomos encuestados con hijos afirman que se irán de vacaciones este verano, porcentaje que asciende hasta el 48,1% en el caso de los que tienen hijos menores de 3 años y el 47,1% de los autónomos que tienen hijos de 3 hasta los 6 años. En el caso de los autónomos que no tienen hijos, el porcentaje que afirma que se irá de vacaciones este verano desciende hasta el 39,8% del total.

El colectivo de autónomos sin hijos y el que los tiene mayores de 18 años son los que mayoritariamente afirman que sí disfrutarán de vacaciones en 2019 pero que lo harán en otra época distinta al verano: el 13,7% de los autónomos que no tienen hijos dicen eligen otra época del año para irse de vacaciones y el 14,3% entre los que tienen hijos que ya han cumplido la mayoría de edad.

Si analizamos el perfil de los autónomos que podrán coger o no vacaciones este año en función de si tienen o no trabajadores a su cargo, no ha habido grandes sorpresas: los autónomos con trabajadores a su cargo se van más de vacaciones en verano que los que no tienen trabajadores. El 46,3% de los autónomos con trabajadores responde que se irá unos días de vacaciones en verano frente al 38,2% - 6 puntos menos – que afirma que se irá de vacaciones este verano y no tiene trabajadores a su cargo. Si a esto le sumamos los que afirman que se irán pero no en verano, se comprueba como seis de cada diez autónomos (el 58,4%) de autónomos con trabajadores disfrutarán de vacaciones en 2019 frente a únicamente el 49% de los autónomos que no cuentan con trabajadores que responde que se irá de vacaciones.

En el sentido opuesto, cuatro de cada diez autónomos – el 42,1% - que no tienen trabajadores afirman que no podrán disfrutar de unos días de vacaciones a lo largo del año, porcentaje que en el caso de trabajadores por cuenta propia con al menos un trabajador desciende hasta el 37,5%.

LOS AUTÓNOMOS APUESTAN POR LA COSTA PARA DISFRUTAR DE LAS VACACIONES

De entre los autónomos que disfrutarán de vacaciones, queríamos conocer las preferencias para disfrutar de esos ansiados días de descanso. Así, y a pesar de que cada vez se van diversificando más las opciones, la zona de costa y la playa sigue siendo la opción más elegida por los autónomos para pasar sus vacaciones, concretamente el 44,6% de los autónomos que afirma que se irá de vacaciones, se irá a la costa. Porcentaje éste superior al registrado en 2018, cuando la costa era la opción elegida por el 38,3% de los autónomos, también la mayoritaria.

El 14,1% de los autónomos encuestados que afirman irse de vacaciones lo hará en su segunda residencia y el 11,8% opta por salir fuera de España.

Un 10,8% de los autónomos pasarán los días de vacaciones en su residencia habitual.

El 8,5% de los autónomos que disfrutarán de vacaciones lo hará en otro lugar a los expuestos en la pregunta (campings, casas de familiares o amigos, caravana...) y únicamente el 7,1% de los autónomos encuestados opta por el turismo rural como destino para pasar sus vacaciones.

SOLO UNO DE CADA DIEZ AUTÓNOMOS DESCONECTA EN VACACIONES

Aunque las vacaciones son un bien preciado por todos los autónomos, únicamente el 9,6% de los mismos logra desconectar cuando se va de vacaciones. Del resto, tres de cada diez autónomos – el 29,3% - afirma que a pesar de estar de vacaciones está en todo momento pendiente del negocio.

Uno de cada dos autónomos, el 55,8%, afirma que intenta desconcertar durante esos días todo lo que puede, pero siempre tiene que dedicarle un tiempo y el 4,7% afirma que aprovecha las vacaciones para hacer tareas referentes al trabajo que normalmente no le da tiempo a realizar.

En cuanto a la situación de su negocio o actividad mientras disfrutan de sus vacaciones, uno de cada dos autónomos encuestados, el 52,4%, afirma que cerrará durante esos días o no prestará servicio frente al 42,9% que afirma que a pesar de no estar él, el negocio estará operativo.

De ese 42,9% que afirma que el negocio seguirá funcionando, dos de cada tres autónomos, el 66,7%, confirman que son los empleados los que se quedarán al frente del mismo. El 16,9% afirma que tiene una actividad que le permite seguir trabajando y dando servicio independientemente de dónde esté, el 14,3% delega en un familiar para que se haga cargo del negocio los días que él no está y el 2,1% de los autónomos encuestados afirma que contrata a alguien para que siga con el negocio o la actividad.

SEIS DE CADA DIEZ AUTÓNOMOS QUE SE VAN DE VACACIONES, LO HACE TODOS LOS AÑOS

Desde ATA también hemos preguntado a los autónomos que han afirmado que disfrutarán de unos días de vacaciones si esto es habitual o no. Así, seis de cada diez autónomos – el 66,1% - que afirma que se irá de vacaciones, lo hace todos de forma habitual todos los años.

Frente a estos datos, un 25,1% de los autónomos que han cogido o cogerán unos días de vacaciones llevaba 2 o 3 años sin poder disfrutar de ellas.

UNO DE CADA CINCO AUTÓNOMOS QUE NO SE VA DE VACACIONES EN 2019, LLEVA MÁS DE 5 AÑOS SIN DISFRUTARLAS

Desde ATA dedicamos una segunda parte de la encuesta a conocer las causas por las que los autónomos no se van de vacaciones este año y cuánto tiempo hace que no disfrutan de las mismas.

Así, de ese 39,8% del colectivo que afirma que no podrá irse de vacaciones este año, las razones están bastante divididas: el 35,8% afirma que no se irá unos días de descanso porque el cerrar le implicaría perder clientela, el 26,7% lo achaca a motivos económicos y el 22,3% afirma que no se puede permitir estar ni una sola semana sin ingresos dado que su volumen de negocio es bajo.

Para finalizar la encuesta, se les pregunta a los autónomos que no van a disfrutar este año de vacaciones, cuánto tiempo llevan sin cogerlas. Es llamativo ver cómo uno de cada cinco autónomos que no se van este año de vacaciones (el 19,6%), lleva más de cinco años sin irse, y que el 23,4% de los autónomos que no se irán de vacaciones afirma que desde que puso su negocio nunca ha disfrutado de más de 4 días de descanso.

Hay también un significativo 34,5% de los autónomos encuestados que han contestado que no podrán disfrutar en el año de un periodo de vacaciones de más de cinco días que sí lo pudieron hacer en 2018.

Los datos analizados sobre "Hábitos del colectivo autónomo en vacaciones", han sido obtenidos a través de un cuestionario realizado a una muestra representativa de la población objeto de estudio, en este caso, el colectivo de autónomos. El ámbito temporal, se ha fijado en el presente año, 2019, el ámbito geográfico comprende todo el territorio nacional, así mismo y dado la idiosincrasia del colectivo, tiene un carácter intersectorial.

El cuestionario se ha realizado on-line a una muestra de 1.494 autónomos siendo el universo de estudio de 3.286.600 (datos de afiliación de autónomos en junio 2019), obteniendo un error muestral de 2,53 para un nivel de confianza del 95%. Se ha utilizado el método de muestreo aleatorio simple en una primera fase de encuestación, posteriormente se realizó una nueva recogida de datos, siendo esta estratificada por comunidad autónoma, sexo, edad, etc,

Por tanto, el perfil del autónomo encuestado responde al perfil del trabajador autónomo. Por ello, del total de encuestados el 67,4% son hombres y el 32,6% mujeres. Por edad, el 54,45% tienen entre 40 y 54 años, el 36,23% más de 55 años y el 9,31% restantes entre 25 y 39 años.

En tanto en cuanto a rama de actividad se refiere, la muestra seleccionada representa a los distintos sectores o ramas de actividad según el peso relativo en el que se distribuye el universo objeto de estudio. Por tanto, el número de participantes en la encuesta del sector comercio ha sido el más elevado, concretamente aglutina el 26,8% de los participantes, seguido por los que pertenecen al sector hostelero (9,9%) y el sector de la construcción, con un peso relativo del 9,8%.

Los sectores que tienen menor representación en la muestra han sido los sectores donde menos autónomos se registran, tales como "actividades artísticas y entretenimiento" (1,1%), act. Financieras y seguros, que representa a un 1,3% de la muestra, así como actividades inmobiliarias que registra también un 1,3% de la muestra.

Por su parte, el número de participantes en función del número de asalariados, encontramos que el 39,3% no tienen trabajadores a su cargo, un 27,6% tiene entre 2 y 5 trabajadores, el 21,9% tiene solo un trabajador, el 7,3% tiene entre 5 y 10 trabajadores y el 3,7% restantes tiene más de 10 trabajadores.

Por antigüedad del negocio, el 59,6% de los encuestados lleva más de 10 años establecidos, el 12,8% lleva activo entre 5 y 10 años, el 15,1% entre 3 y 5 años, el 11,4% entre 1 y 3 años y el 1,1% restante a iniciado su actividad hace menos de un año.

En referencia a si los participantes en dicha encuesta tienen hijos, el 84,7% de los participantes afirman tener hijos frente al 15,3% restante que dice no tener hijos a su cargo.

Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA