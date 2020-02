Tenerife/ Aena ha puesto en marcha en el Aeropuerto de Tenerife Sur el servicio Meet&Assist de acompañamiento y asistencia al pasajero, que facilita al usuario los trámites, gestiones y procesos aeroportuarios.

El nuevo servicio ofrece una atención exclusiva y personalizada que puede contratarse tanto para los procesos de salida como de llegada.



Entre las asistencias que se prestan en el servicio Meet&Assist se encuentran la bienvenida y acompañamiento, facturación de equipaje, controles aeroportuarios, filtro preferente ('Fast Lane'), estancia en sala VIP (servicio de catering, prensa y revistas, TV, internet, Wifi Premium, etc.), información sobre tiendas y restaurantes del Aeropuerto, recogida de equipaje, despedida en puerta de embarque o punto acordado con el cliente, etc.

El servicio de acompañamiento Meet&Assist puede prestarse a pasajeros, familias, grupos o menores no acompañados a partir de 50 euros, ya que actualmente ofrece una promoción del 50% de descuento.

El Aeropuerto de Tenerife Sur es uno de los pioneros de la red Aena en contar con este servicio, que también tienen los aeropuertos de Palma de Mallorca, Alicante-Elche, Málaga-Costa del Sol, Valencia y Gran Canaria. Los usuarios interesados pueden adquirirlo en la página web de Aena www.aena.es.

Con el desarrollo de esta nueva iniciativa Aena amplía su oferta de servicios de calidad al pasajero con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario en los aeropuertos de la red. Además, da respuesta a una demanda actual de un servicio que se presta en aeropuertos europeos como Heathrow, Frankfurt o Schiphol.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)