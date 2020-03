Turismo de Canarias lamenta la suspensión de la ITB y anuncia la reorientación de la actividad promocional

Canarias/ Yaiza Castilla reconoce un impacto a corto plazo en la demanda turística, pero prevé que a medio y largo plazo el destino Islas Canarias salga reforzada. La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias lamenta la decisión del Gobierno alemán de cancelar la Feria ITB de Berlín por la repercusión que esto tiene en la opinión pública y en el aumento de la preocupación que ya es muy alta. No obstante, Turismo trabaja ya en la reorientación de la actividad promocional para minimizar dicho impacto.



Según palabras de la consejera regional Yaiza Castilla, la cancelación de la ITB, considerado el más importante del mundo en su sector, "es una mala noticia" para toda la industria turística global, "pero estamos ante un escenario que no tiene una respuesta local, sino mundial y nos tenemos que adaptar lo mejor posible para atenuar en la medida de lo posible los efectos negativos en el turismo, que a corto plazo no podemos negar que los está teniendo en la demanda turística".

Ante ello, la Consejería de Turismo y sus empresa pública Promotur Turismo de Islas Canarias entiende que ahora toca, por un lado, trasmitir tranquilidad y seguridad, y, por otro, reorganizar la actividad promocional, reagendar los encuentros con los operadores turísticos internacional y adaptar los mensajes en los mercados de origen de nuestros turistas.

Castilla entiende que la crisis provocada a nivel internacional por el nuevo coronavirus COVID-19 está teniendo un impacto directo en el sector turístico, pero a medio y largo plazo volverá la normalidad, "pues la marca Islas Canarias no está afectada, ya que estamos dando una respuesta sanitaria de primer nivel".

"De momento, y es lo que toca, el foco de Turismo de Canarias está centrado ahora en transmitir a nuestros clientes y también al sector profesional que Canarias sigue siendo un lugar seguro para disfrutar de unas vacaciones con menores riesgos que en cualquier otro lugar del mundo. Y que tenemos una sanidad de primera en la que se puede confiar plenamente ante cualquier eventualidad", indicó.

De ahí, la atención que se está prestando en estos momentos en los distintos países de origen con información sobre la marcha de esta crisis y transmitiendo mensajes de seguridad, a la vez que en el destino, con la campaña de información y recomendaciones que está realizado Turismo para unas vacaciones seguras y dirigida a los turistas que llegan a los aeropuertos o viajan entre islas en barco, así como en los hoteles.

Paralelamente, la Consejería de Turismo se está preparando para cuando este fenómeno remita, "que esperamos que sea pronto, intensificar nuestra promoción y recuperar todo lo que se pueda perder en estos días tan complicados.