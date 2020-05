Los hoteleros negociarán con el Gobierno la extensión de los ERTE durante el segundo semestre del año

Como única representante legítima del sector hotelero en el ámbito estatal y apoyada en todo momento por la CEOE, la CEHAT no ha cesado su interlocución en ningún momento durante este estado de alarma con agentes sociales y representantes públicos para conseguir su objetivo principal: garantizar el fortalecimiento de las empresas y proteger así el empleo que estas generan, unos 260.000 puestos directos.

En línea con ello, la CEHAT considera importante que desde el Gobierno se haya puesto en valor el acuerdo firmado con los sindicatos y que se reconozca al sector turístico y, en concreto, el sector alojativo, como un sector especialmente afectado.

En esa negociación han desempeñado un papel importante las organizaciones sindicales mayoritarias: CCOO y UGT, con quienes la CEHAT suscribió el pasado 19 de abril un acuerdo elevado al Gobierno en el que se recogían una serie de propuestas dirigidas precisamente a proteger el empleo y garantizar la continuidad de las empresas en el seno de un sector, el turístico, que representa en el país el 14% de su PIB. Entre esas propuestas se solicitaba la concurrencia de esa fuerza mayor y en las condiciones actuales de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por un periodo inicial de seis meses. En este sentido, desde la Confederación se está negociando para valorar las condiciones en las que se desarrollará la extensión de los ERTE más allá del 30 de junio.

Para el presidente de la CEHAT, Jorge Marichal, "el valor de ese acuerdo con los sindicatos entendemos que ha sido clave en esta negociación para que el Gobierno comprendiera la singularidad de este sector, cuya reapertura no tendrá lugar de forma automática al día siguiente de levantarse el estado de alarma; los clientes no estarán esperando en la puerta de los establecimientos para entrar, porque simplemente muchos no tendrán cómo llegar a nuestro país, con la conectividad aérea muy restringida".

Marichal ha valorado el anuncio de ayer realizado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de la prolongación de los ERTE por fuerza mayor en la hostelería y el turismo, además de en la automoción, más allá del 30 de junio. Desde CEHAT se ve positivo el acuerdo, encuadrándolo dentro de una negociación que continúa para el sector alojativo, y se entiende que el acuerdo deja claro que hay sectores que continuarán muy afectados durante el segundo semestre del año.

Así, la Confederación está emplazada para negociar las condiciones en función de cómo vaya evolucionando esta crisis y su afección al sistema alojativo. "Somos conscientes de la importancia de la negociación, en la que tratamos de hacer valer el consenso y el trabajo que hemos venido realizando también con los sindicatos, porque al final tenemos un objetivo común: superar cuanto antes esta pandemia y recuperar nuestra actividad desde que sanitaria y logísticamente sea posible", añade Marichal.

• CEHAT es la Confederación que representa al sector del alojamiento turístico en España (hoteles, apartamentos turísticos, campings, resorts y balnearios). Representa a más de 16.000 establecimientos, suma un total de 1.800.000 plazas y da empleo de forma directa e indirecta a 500.000 personas trabajadoras. Agrupa a 51 asociaciones provinciales, regionales y sectoriales, y está presente en todas las Comunidades Autónomas de nuestro país.