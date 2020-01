Ha comenzado un nuevo año y nuestra Sanidad sigue en precario, los presupuestos para 2020 aunque mejoran los anteriores no son suficiente para el despegue urgente que necesita la Salud de la población canaria. Seguimos con un gasto per cápita por debajo de la media estatal y situada nuestra Sanidad la 6ª por la cola de las 17 CCAA, con unos malos indicadores de Salud que no se puede dejar para más adelante su recuperación necesitándose una financiación por encima de la media para que lo antes posible podamos equipararnos a la media estatal en cuanto a Sanidad y Salud.



Está claro que la "herencia" de CC, y sus distintos socios en los sucesivos gobiernos, no se puede sanear fácilmente en una legislatura, pero hay problemas importantísimos, alguno de ellos sin coste o con coste económico mínimo, que hay que solucionar de manera urgente.

Para empezar, afrontar el pésimo comienzo de año que han tenido las personas pensionistas más precarias en Canarias (por debajo de los 18.000 euros de ingreso) por una clara dejadez del "gobierno de las flores". Desde el mismísimo día 1 de enero los pensionistas más precarios se encuentran al ir a retirar sus medicamentos en las farmacias con que tiene que pagar su porcentaje al haber caducado, por no renovación por parte del nuevo Gobierno de Canarias, la subvención de gratuidad que venían disfrutando desde el mes de mayo de 2019 respecto a uno de los copagos introducidos por el PP en su RDL 16/2012. Esa subvención era absolutamente electoralista, ya que la adoptó en plena campaña electoral el gobierno de Clavijo, aunque no deja de ser absurdo que el nuevo gobierno de Canarias no haya tomado alguna medida paliativa hasta ver si se confirmaba por el Gobierno Central la derogación del referido RDL 16/2012. No se puede ser más torpe al dejar que Coalición Canaria siga dañando a la población después de haber sido derrotada y que encima sea el nuevo gobierno canario el que asuma las consecuencias políticas.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias exigimos que se adopten por el Gobierno de Canarias, de modo inmediato, medidas que supriman de hecho, con efectos del 1 de enero, esta carga económica para las personas más pobres y enfermas de nuestras islas.

Efectivamente está en el acuerdo de coalición para el gobierno que se constituya a partir de hoy día 7 de enero la anulación de los copagos y las exclusiones del RDL 16/2012 y esperemos que cuanto antes se aborden aspectos muy importantes y muy negativos de los copagos de los medicamentos (2,18 millones de personas no retiran medicamentos prescritos por motivos económicos según el Barómetro Sanitario), y los otros copagos que no se llevaron a cabo pero que siguen vigentes (transporte, dietas, medicamentos de farmacia hospitalaria, etc). Es una medida urgente y que solo fomenta desigualdad impidiendo a las personas más pobres y más enfermas el acceso a la prestación farmacéutica. Aunque tiene un cierto impacto económico, no resulta fácil entender que no se hayan tomado medidas al respecto mientras se aprobaban otras partidas de gasto muy superiores.

Por otro lado tenemos la impresión de que a este Gobierno de Canarias, ante los problemas que denuncian colectivos y los medios de comunicación, todo se le va en salir inmediatamente en estos diciendo que son conscientes del problema y que están las soluciones en marcha pero ¡cuánto tardan!.

No olvidemos que es un principio básico el "prevenir más que curar" y eso queremos verlo ya, que se dediquen muchos más recursos a la prevención y la salud pública ( y podrían empezar por gravar las bebidas azucaradas y la bollería industrial), que se empiece a actuar con más agilidad respecto a toda la agenda pendiente en sanidad porque ya nos estamos cansando de que se imponga la dinámica anterior marcada por Coalición Canaria y los grupos de presión empresariales que siguen haciendo de la sanidad un enorme negocio.

¡Ya está bien Sra. Consejera de Sanidad! ¡No más buenas palabras ni intenciones que se dilatan y no se concretan!



Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

