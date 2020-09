Turismo, covid19 y republiqueta

Por favor que alguien con conocimientos suficientes y sentido común asuma el control de la pandemia en España por el bien de todos los españoles, de nuestra economía en general y del turismo en particular.

Los acertados comentarios de un buen amigo en un canal turístico me han impulsado a escribir estas líneas en las que recojo gran parte de sus reflexiones.

Me parece que ya está bien de guerrillas políticas con este tema, con la que está cayendo, no mas batallitas de republiqueta con este asunto, por favor.

Vamos a controlar al covid19 y luego, si ustedes quieren, seguimos con las batallitas de la republiqueta.

Se lo pide un humilde autónomo del Turismo que ve peligrar su estabilidad personal y la de muchos colegas del sector del ocio y los servicios turísticos.

Por favor, hay que dejar de pintar de colores los mapas por que este virus no lo vamos a controlar con los mapas de colores, porque aunque hoy estemos de verde, el turista sabe que mañana podemos estar de rojo y sometidos a penas de confinamiento.

Con esa incertidumbre el cliente nunca reservará. El turista necesita seguridad y confianza en el futuro para planificar y viajar.

Hay que volver a confiar en la libertad de circulación en la Unión Europea a base de test rápidos baratos y fiables.

Tenemos que dejar de hablar de corredores seguros y demostrar seguridad y control en destino.

Europa debe recuperar el proyecto original de integración de todos sus territorios por el bien de la economía y sobre todo por el del turismo en las Islas, la seguridad sanitaria tiene que venir por vía de los test, no de brutales confinamientos que paralizan la economía. Los estados miembros no deben levantar fronteras interiores que van contra la esencia misma del proyecto europeo.

No tiene ningún sentido que estemos continuamente alarmando a los mercados turísticos europeos con datos, mapas y todo tipo de noticias negativas que no aportan nada especial en la lucha contra la pandemia y sin embargo destrozan nuestra economía en general y al turismo en particular.

Solo es cuestión de conocimiento y sentido común.

Gracias y feliz Día del Turismo

José M. Barrientos