CARTA ABIERTA A LA SRA. MAROTO, MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Me tomo la libertad de dirigirme directamente a usted en calidad de presidenta del Círculo Turístico de Canarias, asociación apolítica creada para hacer entender que al menos en nuestro archipiélago, el turismo afecta a muchos sectores y no sólo al alojativo. Representamos ocio, transporte, comercio, restauración, inmobiliarias, autónomos, vivienda vacacional, etc. Por tanto, consideramos que se nos debería dar la oportunidad de expresarnos para que no tenga sólo el punto de vista del sector hotelero.

Hoy públicamente reconoce que el Gobierno llega tarde con los corredores turísticos No será porque desde Canarias no se ha insistido desde el mes de abril en la necesidad urgente de trabajar en ello. No era tan difícil, simplemente se podrían haber copiado los procedimientos de otros destinos como Madeira. Pero la sensación que tenemos desde estas islas tan lejanas de Madrid es, que no se ha hecho NADA. Simplemente no se le ha dado la importancia a poner en marcha nuestra industria principal que representa el 35% de nuestro PIB, el 40% de empleo y me atrevo a decir que la afección alcanza el 80% de nuestro tejido empresarial. Tampoco es una cuestión económica y de recursos, ya que el coste de implantar test PCR, que ahora se pueden sustituir por test antígenos con la misma eficacia y resultados en apróx. 15 minutos, en el mejor de los casos con 3 millones de turistas no alcanzaría la cantidad de 20 millones de Euros.

¿Cuánto le cuesta al Gobierno mantener los ERTES de los canarios?

Y para más inri, leemos en los periódicos que AENA se niega a que se efectúen los test en los aeropuertos. ¿En qué están pensando? ¿En la lluvia de millones de la EU?

Permítame decirle, que miles de empresas y autónomos a día de hoy, están abocados al cierre. Miles de canarios están abocados a sufrir más pobreza y precariedad. Y esto no ha hecho más que empezar, ya que lo peor está por venir. Y lo peor es que ustedes del Gobierno lo saben.

Le invito a que se dé un paseo por las islas para ver los principales centros turísticos desérticos, sin actividad alguna, con los hoteles, apartamentos, comercios, restaurantes, etc. cerrados. Le invito que vea con sus propios ojos las miles de guaguas (autobuses) o los miles de coches de alquiler aparcados. Al llegar también observará en los aeropuertos la inactividad y desolación en los paneles que constatan que no hay prácticamente llegadas de vuelos.

Mientras tanto, observamos como nuestros destinos competidores reciben a miles de turistas todos los días. Observamos (con envidia) como sus Gobiernos han puesto los medios para que puedan trabajar y se genere actividad.

Sra. Maroto, usted admite que llega tarde, nada más ni nada menos que 6 meses. Pero usted, recibirá su sueldo y dietas igualmente a final de mes.

Desde el Círculo Turístico de Canarias le pedimos que de una vez por todas, ponga en marcha las pruebas que sean necesarias sin más dilación y que llevamos reclamando desde hace meses. Miles de firmas en apoyo a este requerimiento se han recogido en las islas, que no aguantarán está situación más allá de pocas semanas.

Doris Borrego

Presidenta del Círculo Turístico de Canarias