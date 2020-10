Dejando de momento a un lado las deficiencias vividas en relación con la Covid-19, el HUC es el único hospital de Canarias en el que no hay Unidad de Cuidados Paliativos, ni camas ni facultativos de paliativos. Tampoco se ha desarrollado el cribado poblacional de Cáncer colo-rectal en el área de influencia del HUC. Con un Servicio de Urgencias con saturación permanente y "selección de pacientes" por los centros concertados dejando estancados en ese servicio a los pacientes "no derivables" por no ser "rentables", etc.

En otro orden de cosas, cabe señalar que las infraestructuras del HUC (instalaciones eléctricas, laboratorios, farmacia, cocina, aislamiento térmico y acústico, etc.) siguen pendientes de adecuación año tras año, ¡sin aire acondicionado en las habitaciones! y presentando una mayor obsolescencia de aparataje y equipos que los otros hospitales.

Además de la necesidad de aplicar la Ley de Incompatibilidades sanitarias para que los profesionales trabajen plenamente en el sector público con una remuneración acorde con su categoría y trabajo, insistíamos en la importancia de que los ayuntamientos de la zona de influencia del HUC intervinieran activamente en la búsqueda de soluciones.

Ahora, ante la noticia que el Alcalde de La Laguna ha hecho pública acerca de que "en los presupuestos autonómicos de 2021 irá el plan director del futuro hospital" según afirmación que le fue hecha por el propio Presidente del Gobierno de Canarias, desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) queremos empezar a participar, en la medida de nuestras posibilidades, en la debida aportación que sobre este proyecto se debe reclamar a profesionales y ciudadanía por parte de las autoridades implicadas.

No se trata pues de que "se lo guisen y se lo coman" entre el Alcalde y el Presidente, ambos del mismo partido PSOE, sino de que el mencionado proyecto contemple una propuesta participativa antes, durante y después de la materialización del mismo. El Ayuntamiento de La Laguna continuaría prestando, desde su propio ámbito, un gran servicio a la causa de la Salud y la Sanidad Pública si además contribuyera a articular la participación social y profesional con su solvencia y autoridad institucional.

También se debería reforzar este proceso, igual que para los proyectos de los hospitales comarcales del Sur y del Norte, con la creación de las comisiones de participación hospitalaria que están recogidas en la legislación y que no se han llevado a cabo nunca, permitiendo participar a los colectivos sociales y profesionales en la gestión y en los proyectos de salud de ese nuevo HUC.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias