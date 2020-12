Vuelve a casa vuelve por Navidad

Con su frase tipica "lo siento mucho , no lo volvere a hacer" podra volver a casa por Navidad después de su exilio dorado.Sin embargo , aunque parezca lento el proceso de la historia, esta lacra de parásitos , un parasito es algo que se te incrusta en la piel y es dificil quitárselo va tocando a su fin.Instituciones realmente anacrónicas y que no aportan nada desaparecerán.Solo les falta el toque de gracia para que caigan.Toda una generación de ninis va a extinguirse al igual que los dinosaurios y no volverán mas a intoxicar el mundo con sus babas.Si, aunque ahora no lo veamos porque estamos un poco mareados en poco tiempo mas todos los que sean funcionarios del estado tendran que trabajar al 100 % , igual que suda un autónomo.A todos les va a llegar, instituciones políticas , organismos sanitarios y etc...Se les acabará el chupe antes del 2031.

Nada mas por hoy , muchas gracias por el interés.

Jesús Antonio Fernández Olmedo.