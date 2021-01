NUESTROS RETOS PARA EL 2021

El Cabildo de Gran Canaria está decidido a ser una fuerza comprometida que impulse esta nueva etapa y por ello afrontamos 2021 con retos y tareas concretas que nos van a ayudar no sólo a reactivar la economía insular sino a avanzar hacia un modelo menos dependiente, más sostenible, más justo socialmente y basado en nuestros propios recursos.La prioridad va a seguir siendo la lucha contra el COVID y el fortalecimiento de las políticas sociosanitarias. Vamos a dar continuidad a las medidas extraordinarias que tomamos en el año que acabó y que la ciudadanía ha reconocido como cercanas y eficaces, como por ejemplo el aumento en las ayudas de emergencia a los ayuntamientos, que pasaron de 1,7 a 6,5 millones de euros o el apoyo a las familias para evitar la pérdida de la vivienda. Desde el punto de vista de la inversión, el plan sociosanitario que va a crear más de 1.800 plazas para dependencia en los próximos años tiene consignada una inversión de 10,5 millones de euros. Paralelamente se impulsan las políticas públicas de vivienda. Obviamente seguiremos incentivando la creación de puestos de trabajo con ayudas para las empresas y planes de empleo con una aportación de más de 12 millones de euros.Es evidente que a corto plazo la recuperación de nuestra economía va a depender de la vuelta a una actividad turística más o menos normalizada. Además de seguir apoyando y reclamando todas las medidas necesarias para el mantenimiento del empleo y de las empresas en el sector, estamos invirtiendo 14,5 millones en un plan de infraestructuras turísticas para San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Las Palmas de Gran Canaria, destinado a aumentar el atractivo turístico de infraestructuras claves y la mejora de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad del destino. Hemos captado también 3 millones de euros de fondos estatales para turismo sostenible.Como he dicho en varias ocasiones esta crisis económica no ha hecho más que reafirmarnos en el proyecto de transformación sostenible de nuestro modelo de desarrollo. Un proyecto ambicioso e integral que se construye inversión a inversión. El año que viene 4 millones de euros irán al programa Gran Canaria Isla inteligente, que busca mejorar la gestión y los servicios públicos y el desarrollo de iniciativas empresariales basadas en la tecnología. Más concretamente se centrarán en la mejora del control de la calidad del agua y del consumo energético que conlleva su gestión y la utilización de un sistema de alertas para mejorar la prevención y extinción de incendios forestales.Asimismo 2021 será el año en el que se finalicen las obras y entre en funcionamiento el Centro de Producción Audiovisual de Gran Canaria, que ha contado con una inversión de 3 millones de euros y que aspira a consolidar la isla como una referencia internacional para la atracción de rodajes y producción cinematográfica. Ya lo está siendo en el campo de la animación: muchas de las más importantes productoras mundiales han decidido localizarse en la isla.Seguiremos impulsando la transición energética con 1,3 millones para la puesta en marcha de instalaciones fotovoltaicas en las cubiertas de diversos edificios del Cabildo de Gran Canaria. También será el año en el que comiencen las obras de la Central Hidroeléctrica de Gran Canaria, el salto de agua entre las presas de Chira y Soria, un proyecto estratégico que constituye la base del nuevo modelo energético y la lucha contra el cambio climático, reduciendo emisiones, aumentando la penetración de las energías renovables y permitiéndonos bombear agua a la cumbre para el sector primario.Vamos a pelear en este ejercicio por la consecución del tren para Gran Canaria como eje estructurante de una propuesta integral de movilidad sostenible. Los gobiernos de Europa y España tendrán necesariamente que mojarse para hacer realidad una reivindicación insular que exige un trato igualitario con el resto del estado en transporte guiado. Al mismo tiempo seguimos abaratando los bonos para el uso del transporte público lo que ha conseguido aumentar su uso de manera significativa. Este año hemos hecho un esfuerzo importante con el bono joven.En 2021 estará operativo el Instituto encargado de gestionar el Patrimonio Mundial de Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, que tendrá 1,8 millones de euros de presupuesto para inversiones directas y aspira a convertirse en un ejemplo mundial de conservación y divulgación del patrimonio histórico y cultural, el medioambiente y el sector primario. También invertiremos 2,5 millones en diversos proyectos del programa "La Cumbre Vive" destinado a la reactivación y dinamización social, económica y cultural del corazón rural de nuestra isla. Daremos igualmente un impulso al Museo de Bellas Artes de Gran Canaria.Para la mejora de la gestión del ciclo integral del agua, una de las cuestiones clave para la transición ecológica, hay consignados más de 12 millones de euros, que se destinarán a la planta depuradora de Guía-Gáldar (cuya ampliación se adjudicará este mismo mes de enero), la conducción de agua entre La Data y Ayagaures y la distribución de agua regenerada desde la potabilizadora de Jinámar. Por otra parte, la partida para el programa Gran Canaria Me Gusta y el fomento de la soberanía alimentaria aumenta un 31% y contará con 650.000 euros más.El fomento de la industria y el comercio y de nuevos focos de generación económica y empleo es otra de nuestras prioridades. Para ello vamos a destinar 5,7 millones a la recuperación de los polígonos industriales y las zonas comerciales abiertas y 2,4 millones al apoyo al comercio local y la artesanía. Por otra parte, de los 15 millones destinados a convertir al Puerto de Taliarte en un referente de economía azul e innovación en 2021 se empezarán a ejecutar 1,5 millones.La protección del medio ambiente y la biodiversidad, del paisaje y la gestión de residuos centrarán las inversiones medioambientales y de política territorial. El nuevo acceso al Ecoparque Norte (que ahorrará malos olores y ruidos a los vecinos de Hoya de la Plata en Las Palmas) contará con 2,5 millones. La reforma y modernización del Jardín Canario y del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, 1,5 millones de euros. Invertiremos 1,2 en la renovación de la flota de vehículos contra incendios forestales y más de 2,5 millones en diversas actuaciones de renovación paisajística en la playa de La Laja, en la de Vargas y en el entorno de Gáldar.Los ayuntamientos han sufrido un importante descenso en sus ingresos debido a la crisis económica. Es más importante que nunca que el Cabildo esté a su lado y apoye a las corporaciones locales, por lo que destinaremos 15 millones de euros al plan de cooperación con los ayuntamientos y 3 millones para las mancomunidades. Asimismo, se pagarán los 3 millones de euros más de ayudas por los efectos de los desgraciados incendios de 2019. Desde el área de deportes se establece también un marco de colaboración con los municipios para la modernización e implementación de infraestructuras deportivas.Pero tan importante como todo lo anterior es contar con una administración pública moderna, eficaz y transparente, cercana a la ciudadanía. Por ello empezaremos a ejecutar el plan de modernización y gobernanza del Cabildo, dotado con 1,5 millones y más de 80 proyectos (que presentaremos en breve) e implementaremos el proceso de transformación digital de lacorporación así como la implantación de la administración electrónica. Mejoraremos también la formación del personal público, auténtico motor del Cabildo.Aunque empezamos a atisbar el principio del final de la pandemia, es innegable que 2021 seguirá siendo un año difícil. Pero en los próximos años se va a producir una transformación que representa una oportunidad casi sin precedentes para modernizar nuestra economía y avanzar hacia la sostenibilidad. Y tal y como queda de manifiesto, el Cabildo de Gran Canaria cuenta con un modelo que lleva ejecutando 5 años y que se sustenta en proyectos e inversiones concretas para la mejora de nuestra isla y la calidad de vida de la gente de Gran Canaria.Al comienzo del nuevo año es muy importante que mantengamos la voluntad y la decisión de resistir las dificultades y las desgracias que a nivel personal y colectivo estamos sufriendo. Y al mismo tiempo renovar la confianza en que juntas y unidos vamos a recuperar la ilusión y las oportunidades que hacen de Gran Canaria la isla del futuro.

Antonio Morales Méndez

Presidente del Cabildo de Gran Canaria