Canarias, puertas abiertas al virus

Y es que todavía no han entendido el precario estado de nuestros servicios sanitarios bajo el yugo de los sucesivos recortes, o que la situación de salud y socioeconómica pre pandemia, fue con diferencia, la peor del estado español. Tampoco se creen aún que estamos siendo azotados por una PANDEMIA: las ratios de personal, siguen sin ser suficientes para atender las necesidades asistenciales globales, no se hacen suficientes test PCR, no se rastrea ni se hace un seguimiento de la totalidad de los contactos. El tan cacareado sistema informático diseñado para ello, es un sucedáneo de aplicación que rara vez funciona. No se controla, pero tampoco se da apoyo a los usuarios en cuarentena en sus domicilios a la espera de una llamada con la cita para un test que nunca llega. No hay soluciones alojativas (Santuarios) para quienes no pueden hacer la cuarentena en el domicilio.

Bajo el conocimiento de las medidas generales a adoptar para contener la transmisión de la enfermedad, nos preguntamos en qué grado se están aplicando éstas, por ejemplo, en los lugares donde tienen alojadas y retenidas a las personas migrantes.

En fin, en líneas generales, sólo un 48% de los casos de Covid-19 son detectados si lo comparamos con los estudios de cero prevalencia. El resto, seguramente asintomáticos, campan a sus anchas multiplicando la transmisión. Luego se extrañarán de las cifras y las muertes. Por lo demás, este ejecutivo mantiene a la población canaria arrestada y la economía bien activa, bien abierta, en una "nueva normalidad casi normal". Y para justificar lo buenos que son, mientras responsabilizan en exclusiva a los ciudadanos, falsean y ocultan, maquillando los datos diarios, que nunca cuadran. Además, no incluyen los casos de los inmigrantes ni los turistas, tal vez, para no evidenciar que hay que "cerrar" y no se hace.

Pero el mayor gesto de irresponsabilidad de este gobierno es el ritmo de administración de la vacuna. Cuando por fin se dispone de una herramienta preventiva que, previsiblemente, a vista de un año arrojará algo de luz sobre el tremendo drama de la pandemia en Canarias, el retraso en la inoculación, perpetuará durante una década el drama sanitario y humano. Directamente: nos están inmolando.

Cati Darías Delgado.

Coordinadora de Salud, Intersindical Canaria