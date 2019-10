Carta al Director

10/04/2019: Estando de visita en su ciudad mi señora sufrió una caída de bruces a la salida del Parque del Drago como consecuencia de un agujero en la acera, como demuestran las fotos que en su día se adjuntaron a la reclamación, fotos que fueron tomadas por un agente de la policía local.

Dio la casualidad que otro policía local que anteriormente ejerció en su ciudad, presente en el lugar, intervino de inmediato llamando a la policía local de Icod, así como a una ambulancia que llevó a mi esposa al hospital y cuyo informe de alta se acompañó también a la citada reclamación; la policía local nos sugirió además pasar por la Comisaría local para presentar la denuncia correspondiente, denuncia que también acompañó a la reclamación, con nº de atestado 228/2019. La

denuncia se formalizó al día siguiente en dicha comisaría

19/04/2019: Según información del agente instructor del atestado la denuncia se presentó por la propia policía local ante el Juzgado de Icod de los Vinos con nº de expediente ATL00042/2019 y cuya copia asimismo se adjuntó.

15/07/2019: Habiendo pasado tres meses desde aquel fatídico 10 de abril me he puesto en contacto con el juzgado citado y me informan que la denuncia fue archivada por el juez por no existir Responsabilidad Penal, pero que cabe Reclamación Civil o Patrimonial ante el Ayuntamiento al tener éste un seguro de responsabilidad civil para supuestos como los aquí descritos.

Con dicha información remitimos escrito al Ayuntamiento de Icod de los Vinos como RECLAMACIÓN DE DAÑOS, daños que se documentan con el informe del hospital y las fotos de lesiones.

24/09/2019: Más de dos meses después del envío del citado escrito, sin recibir respuesta alguna, llamo al Ayuntamiento de Icod para interesarme por el estado del expediente. De centralita me pasan a Atención al Ciudadano, donde tras explicarles el motivo de mi llamada me piden los datos de la reclamación y se comprometen a informarme en cuanto sepan el estado del expediente.

Durante la semana siguiente no recibo llamada alguna.

30/09/2019: Vuelvo a llamar a Atención al Ciudadano y cuando les explico el motivo de mi llamada, sin más explicaciones me dicen que debo hablar con Obras y Servicios. Vuelvo a explicar el motivo de mi llamada y la señora que me atiende me dice que su jefa ha salido pero que la informará en cuanto vuelva y que ella me llamará. Una nueva semana sin recibir noticia alguna.

08/10/2019: Vuelvo a hablar con Obras y Servicios y la misma señora se compromete a llamarme el día siguiente a primera hora de la mañana. No recibo llamada alguna.

10/10/2019: Visto que ni de Atención al Ciudadano ni de Obras y Servicios obtengo respuesta alguna sobre el estado del expediente, vuelvo a llamar este día para intentar hablar con la Secretaria del Ayuntamiento, lo cual me fue del todo imposible ya que comunicaba continuamente por lo que la persona que me atendió me volvió a pedir los datos de la reclamación para hacérselos llegar a la Secretaria. Yo le solicité su email y amablemente me lo facilitó. En la tarde del mismo día 10 recibo una llamada del Sr. Concejal Rafael Hernandez interesándose por el motivo de mis llamadas y quedo con él en facilitarle la misma información que facilitaré a la Sra Secretaria si me da su email, lo cual hace de inmediato. Esa misma tarde remito email a ambas personas informándoles del proceso seguido desde la caída y adjuntando la factura y carta de pago del hospital. La Sra Secretaria me contesta amablemente interesándose por el tema.

17/10/2019: Llamo a la Secretaria, me atiende amablemente y me dice que el expediente lo tienen el Alcalde y el Concejal. Intenta pasarme con este último, pero al estar reunido promete informarme más tarde. No recibo llamada ni email alguno.

21/10/2019: Remito un nuevo email al Sr. Concejal interesándome por la resolución del expediente, sin respuesta alguna.

22/10/2019: Llamo al Sr. Concejal, me dice que está reunido y de nuevo promete llamarme para informarme de la resolución adoptada; nueva gestión sin éxito.

28/10/20119: Envío nuevo email a la Sra Secretaria solicitando hablar con el Sr. alcalde a fin de conocer la resolución. No obtengo respuesta Sr. Alcalde, hasta aquí el relato de los hechos, esperando haberle informado fielmente del procedimiento seguido hasta este momento y quedando a la espera de sus noticias sobre la resolución del expediente citado, toda vez que espero y deseo que un Ayuntamiento democrático no haya optado por el "silencio administrativo", ignorando los derechos de quienes les visitan.

Linares 29 de Octubre de 2019

Fdo: Juan Rubio Lozano

(esposo de Dª Ana Garcia Navajas)