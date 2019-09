Domínguez critica que Torres anteponga los intereses de Pedro Sánchez a los de las islas

Canarias/ El presidente del Grupo Popular, lamentó que el cuatripartito se niegue a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para desbloquear los 223 millones de euros que se adeudan a Canarias por la financiación autonómica.

El diputado popular en el Parlamento de Canarias, Manuel Domínguez, recriminó hoy al Gobierno de Canarias que "se ponga de perfil" ante la negativa del Gobierno de España a transferir los adelantos a cuenta de la financiación autonómica y criticó que "prefiera obedecer antes a Pedro Sánchez que defender los intereses del Archipiélago".

Domínguez, que defendió en el Pleno de la Cámara regional una proposición no de ley instando al Gobierno de Canarias a reclamar urgentemente la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), lamentó que el cuatripartito de izquierda que respalda al Ejecutivo autónomo haya rechazado la propuesta para desbloquear los 223 millones de euros que se adeudan a Canarias y advirtió que "no existe la posibilidad de llevar a cabo las acciones que nos demandan los canarios si no hay recursos económicos".

Al respecto el diputado tinerfeño del Partido Popular destacó que "lo que se pide es un derecho de todas las comunidades autónomas y una obligación del gobierno central" e insistió en demandar esos recursos, "necesarios para la continuidad de servicios esenciales como son la sanidad, la educación o los servicios sociales".

Por otro lado, censuró que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez no haya aprovechado los llamados "viernes sociales o viernes electorales" para ofrecer respuestas al problema de la financiación autonómica.

"Es posible, incidió Manuel Domínguez, que las transferencias a cuenta no se hayan realizado en estos momentos porque están empeñados en encubrir la situación del déficit" y recordó las palabras del consejero de Hacienda que días atrás reconocía "que se debía convocar cuanto antes el Consejo de Política Fiscal y Financiera ante el riesgo de elaborar unos presupuestos a ciegas", así como evitar "la vía judicial por ser lenta y por la urgencia del momento".

Manuel Domínguez dijo que "es momento de exigir lo que nos pertenece y no de dar palos de ciego" ya que hacer unos "presupuestos autonómicos a ciegas pone en riesgo las políticas sociales y es algo que no se merecen los canarios".

En esta línea, preguntó a la consejera de Asuntos Sociales si está dispuesta a permitir que por falta de recursos no se atienda la dependencia poniendo como ejemplo las necesidades sociales de los ayuntamientos.

El diputado autonómico también se preguntó si vamos a estar dispuestos a permitir que algunos de nuestros niños y niñas sigan estudiando en barracones precisamente por esa falta de los fondos que se le adeudan a las islas por parte del Gobierno del PSOE.

"La financiación autonómica, insistió, debe estar por encima de las ideologías partidistas y pidió al presidente Torres que esté a la altura de otros dirigentes de comunidades autónomas gobernadas por socialistas como Aragón o Castilla La Mancha que reclamaron la urgencia de liberar estos fondos".

Para finalizar, Manuel Domínguez se comprometió con el Presidente del Gobierno de Canarias a que si "este gobierno es valiente y lidera una ofensiva para convocar el CPFF, el Partido Popular y las cinco comunidades donde gobiernan le apoyarán", sentenció.