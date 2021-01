Australia Navarro: "Canarias necesita un gobierno mucho más eficaz y eficiente, autocrítico y mucho más exigente con su propia gestión"

Para Australia Navarro, "este Gobierno falla prácticamente en todo, pero especialmente en tres áreas fundamentales: la gestión sanitaria, la gestión social y la gestión económica", y aseguró que "tenemos un gobierno al que todo le molesta, un gobierno que prefiere la propaganda a la información, que solo acepta el consenso cuando los demás respaldan sus decisiones, y que la única crítica que admite es el aplauso".

En este sentido, la también portavoz del Grupo Popular en el Parlamento canario señaló que "esto es algo muy preocupante, porque en un momento tan complicado como el que vivimos, lo que necesitamos es justo lo contrario; un gobierno mucho más eficaz y eficiente, pero también más autocrítico y mucho más exigente con su propia gestión".

Durante su intervención, Australia Navarro recordó que Canarias es la economía regional más "dañada" de toda España y Europa por la crisis del coronavirus, donde "hemos perdido en menos de un año más del 20% de nuestra riqueza, donde el paro juvenil afecta a más del 60%, donde tenemos a un tercio de nuestra población sin trabajo, y donde hemos perdido más de 10.000 empresas", indicó.

"Tras el fracaso de la campaña de Navidad y las rebajas, un 20% más del comercio puede cerrar en las próximas semanas. La hostelería, las tiendas y los negocios agonizan entre restricciones que el Gobierno improvisa cada semana, sin poner en marcha medidas económicas y fiscales compensatorias. Vivimos un cero turístico sin precedentes, y sin un horizonte de reapertura a la vista y soportamos una dramática crisis migratoria cuya gestión por parte de los gobiernos de Pedro Sánchez y de Ángel Víctor Torres causa vergüenza en toda Europa", relató Australia Navarro.

Respecto a la crisis migratoria, la presidenta del PP en las Islas destacó que "Canarias está soportando en soledad y en perpetuo abandono una crisis social y humana de graves consecuencias, una crisis que ha desbordado a unos gobiernos que han dejado patente su incapacidad para aportar medidas que pongan freno a esta lamentable realidad".

Por otra parte, la portavoz del PP en el Parlamento también criticó la gestión de la consejera autonómica de Derechos Sociales, Noemí Santana. "Como ejemplo, ahí están las colas del hambre que ya son, tristemente, noticia nacional; y ahí están las intolerables cifras de pobreza y exclusión social. La realidad en las Islas es dura, muy triste. Las personas más vulnerables de nuestra sociedad corren un grave riesgo y necesitan el apoyo de un Gobierno responsable. Apoyo también el que necesitan las diferentes organizaciones que trabajan día a día para mejorar la vida de estas personas".

Por último, Australia Navarro insistió en que la "receta" para afrontar la situación del Archipiélago pasa por "frenar" el importante aumento de contagios por Covid-19. Como archipiélago, Canarias tiene que ser un territorio free-covid. El Gobierno tiene que usar con determinación y contundencia todas las herramientas que hasta ahora no ha sabido gestionar: los test masivos, los rastreadores, el aislamiento y asistencia a los positivos, la promoción del teletrabajo, las campañas de concienciación, el empleo eficiente de la aplicación Radar-Covid y el control eficaz de puertos y aeropuertos".

También insistió en la "necesidad" de relanzar el mercado interior, "y para eso el Gobierno no puede seguir retrasando las ayudas directas y las rebajas fiscales para que no cierre ni una sola empresa más, para poner a salvo a nuestros sectores productivos, para que la hostelería, el comercio y el ocio puedan sobrevivir como mínimo los próximos seis meses. Habrá que diseñar y programar con inteligencia campañas de incentivos directos para fomentar el consumo y la inversión local, tan pronto como atajemos la situación epidemiológica".

"Y lo tercero – continuó Australia Navarro - es asumir las reformas oportunas para que el sector turístico esté en las mejores condiciones de competitividad cuando se reabran los mercados emisores, que muy probablemente no será antes de un año. Y para eso es necesario dejar de cuestionar nuestro REF desde Madrid, y empezar de una vez a desarrollar las herramientas fiscales y económicas previstas en nuestro fuero para adaptarlas a las nuevas circunstancias económicas y sociales".

La mejor política social, el empleo

Por su parte, el presidente del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Manuel Domínguez, criticó que las medidas sanitarias establecidas por el Ejecutivo autonómico no hayan venido acompañadas de otras de carácter económico para permitir a los sectores más afectados por la crisis y a las familias "salir adelante".

Domínguez señaló que el Gobierno ha "olvidado" considerar la economía como uno de los ejes principales para llevar a cabo la mejor política social: conservar el empleo y crear nuevos puestos de trabajo".

"El Partido Popular de Canarias considera – continuó Manuel Domínguez – que hay que alcanzar objetivos claros para evitar el impacto directo de la crisis económica en las familias, trabajadores y empresas. Para ello debemos garantizar una liquidez inmediata; aliviar las cargas fiscales y laborales y reducir las trabas burocráticas; así como aportar certidumbre y seguridad jurídica".

Canarias sin "escudo social"

El diputado autonómico y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento regional, Poli Suárez, afirmó que el Ejecutivo canario solo puede "presumir" de escudo social en "sus discursos y comunicados". Al respecto indicó que "dejadez, desidia y balones fueras" definen la gestión del Gobierno de Canarias en materia de Políticas Sociales.

"El Partido Popular, bajo ningún concepto, puede aprobar la gestión realizada por la Consejería de Derechos Sociales. Los datos son evidentes y clarificadores y demuestran un claro suspenso del Gobierno", comentó Poli Suárez.

Para el diputado regional, el desarrollo de los derechos sociales en Canarias sigue siendo la "asignatura pendiente" de Ángel Víctor Torres y Noemí Santana y preguntó "qué ocurre con la Ley de Servicios Sociales, que permanece escondida en un cajón, sin el catálogo de servicios y sin el dinero necesario para desarrollarla".

"Sin el desarrollo de esta Ley, lo único que se consigue es poner parches a una situación sangrante", apostilló Poli Suárez.